Для наступления недостаточно: какие проблемы есть у россиян с подготовкой резервов

Россияне каждые сутки теряют личный состав – примерно 1000 оккупантов. Они пока могут пополнять эти потери и продолжать воевать в таком режиме годами. Однако для интенсивных наступательных действий оккупантам необходимо больше ресурсов.

Такое мнение высказал 24 Каналу глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что противник для пополнения потерь вербуют иностранцев в ряды российской армии. Однако этот ресурс может быть вспомогательным, а не основным.

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Есть проблема

На сегодня происходят довольно массовые и интенсивные боевые действия, ликвидируется техника, живая сила. Никакие возможности из-за рубежа – индийцы, непальцы, африканцы и другие гастарбайтеры не перекроют запрос в пополнении потерь россиян.

Кроме потребностей в живой силе, у россиян проблемы с техникой. У них имеется старая, советская на складах, но ее нужно расконсервировать, привести в строй, доставить, укомплектовать ею имеющиеся подразделения.

"Поэтому у россиян есть проблема. Можно набрать мобилизованных, раздать им автоматы Калашникова – пехотного вооружения у них достаточно. Однако одной пехотой войну не выиграешь. Можно удержать оборону, но для наступления ее недостаточно и больших территорий именно ею не освободить", – отметил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Может обвалить рейтинг Путина

В то же время на мобилизацию оккупантам нужно время. Если ее объявят сразу после "выборов Путина" – в апреле, им необходимо еще 3 – 4 месяца для проведения процедуры мобилизации и обучения мобилизованных.

Однако решение о мобилизации для россиян является чрезвычайно сложным. Прошлая мобилизация – в сентябре 2022 года – очень жестко обвалила рейтинг Путина. А для него очень важна поддержка россиян, ведь когда "элиты" осознают, что у главы Кремля нет авторитета и влияния в обществе, они могут совершать мятежи с целью его устранения,

– предположил Сергей Кузан.

Для Украины главное в этой ситуации продержаться 2024 год и дождаться наращивания оборонно-промышленных возможностей европейских партнеров. Уже с апреля к нам будет поступать в больших объемах западная помощь. Тогда, по его мнению, мы сможем остановить российское наступление на отдельных участках и перехватить в инициативу у врага.

Какие потери несут россияне