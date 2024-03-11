Для наступления недостаточно: какие проблемы есть у россиян с подготовкой резервов
Россияне каждые сутки теряют личный состав – примерно 1000 оккупантов. Они пока могут пополнять эти потери и продолжать воевать в таком режиме годами. Однако для интенсивных наступательных действий оккупантам необходимо больше ресурсов.
Такое мнение высказал 24 Каналу глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что противник для пополнения потерь вербуют иностранцев в ряды российской армии. Однако этот ресурс может быть вспомогательным, а не основным.
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Есть проблема
На сегодня происходят довольно массовые и интенсивные боевые действия, ликвидируется техника, живая сила. Никакие возможности из-за рубежа – индийцы, непальцы, африканцы и другие гастарбайтеры не перекроют запрос в пополнении потерь россиян.
Кроме потребностей в живой силе, у россиян проблемы с техникой. У них имеется старая, советская на складах, но ее нужно расконсервировать, привести в строй, доставить, укомплектовать ею имеющиеся подразделения.
"Поэтому у россиян есть проблема. Можно набрать мобилизованных, раздать им автоматы Калашникова – пехотного вооружения у них достаточно. Однако одной пехотой войну не выиграешь. Можно удержать оборону, но для наступления ее недостаточно и больших территорий именно ею не освободить", – отметил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.
Может обвалить рейтинг Путина
В то же время на мобилизацию оккупантам нужно время. Если ее объявят сразу после "выборов Путина" – в апреле, им необходимо еще 3 – 4 месяца для проведения процедуры мобилизации и обучения мобилизованных.
Однако решение о мобилизации для россиян является чрезвычайно сложным. Прошлая мобилизация – в сентябре 2022 года – очень жестко обвалила рейтинг Путина. А для него очень важна поддержка россиян, ведь когда "элиты" осознают, что у главы Кремля нет авторитета и влияния в обществе, они могут совершать мятежи с целью его устранения,
– предположил Сергей Кузан.
Для Украины главное в этой ситуации продержаться 2024 год и дождаться наращивания оборонно-промышленных возможностей европейских партнеров. Уже с апреля к нам будет поступать в больших объемах западная помощь. Тогда, по его мнению, мы сможем остановить российское наступление на отдельных участках и перехватить в инициативу у врага.
Какие потери несут россияне
- За последние сутки враг потерял 920 единиц личного состава. Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину было ликвидировано 424 980 оккупантов.
- Также россияне постоянно теряют свою технику. С начала войны они лишились: танков – 6 739 (+8) единиц, боевых бронированных машин – 12 874 (+24) единиц, артиллерийских систем – 10 499 (+33) единиц, РСЗО – 1 016 (+1) единиц, средств ПВО – 711 (+2) единиц, самолетов – 347 единиц, вертолетов – 325 единиц, БПЛА оперативно-тактического уровня – 8 141 (+59) единиц, крылатых ракет – 1 919 единиц, кораблей/катеров – 26 единиц, подводных лодок – 1 единиц, автомобильной техники и автоцистерн – 13 826 (+74) единиц, специальной техники – 1 686 (+14) единиц.
- Также благодаря реактивным системам залпового огня HIMARS украинским силам удалось уничтожить новейший комплекс РЭБ "Палантин". Комплекс проводил радиоэлектронную разведку, но Силам специальных операций удалось обнаружить его и передать соответствующую информацию ракетно-артиллерийскому подразделению, который поразил РЭБ "Палантин".