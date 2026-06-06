Агенты "Атэш" провели успешную разведывательную операцию в группировке войск "Днепр" вооруженных сил России. Партизаны выяснили, что оккупанты используют транспорт коммунальных служб для перевозки и доставки горючего.

Об этом сообщили в "Атэш".

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Как оккупанты доставляют топливо на фронт?

Командование вражеских войск отдало приказ перейти на использование гражданского транспорта для доставки горючего по трассе Р-280 "Новороссия" из-за того, что Силы обороны Украины постоянно уничтожают топливозаправщики оккупантов.

Согласно новому приказу, для перевозки горючего оккупанты будут привлекать конфискованные автомобили гражданских, транспорт коммунальных предприятий, почтовые машины, хлебовозы, а также фургоны для доставки продуктов и медикаментов.

От топливозаправщиков будут отказываться, потому что их почти никто не использует, потому что сжигают еще на подъезде. Теперь будут возить в хлебовозках и машинах скорой помощи. Водители будут одеты в гражданскую одежду, чтобы с воздуха их было трудно отличить,

– заявил агент "Атеш", который находится в российском подразделении.

Партизаны отметили, что оккупанты сознательно используют гражданские инфраструктуру в военных целях и подвергают мирное население опасности. Такие действия врага нарушают все нормы гуманитарного права.

Что еще известно об успешных операциях партизан?

Партизаны провели серию диверсий на объектах связи и энергетики в районе Новороссийска. Агентам удалось "ослепить" систему ПВО накануне удара по крупнейшему нефтяному хранилищу Кавказа.

Агенты "Атеш" провели свои диверсии накануне удара украинских сил по нефтебазе "Грушевая балка" в ночь на 23 мая. Партизаны также нарушили работу нескольких вышек связи в районах Путилково, Коммунарки и Домодедово Московской области.

Партизаны нарушили работу нескольких вышек связи в Московской области, что затруднило контроль целей на низких высотах. После диверсии система ПВО потеряла часть точек наблюдения, что снизило скорость реагирования.