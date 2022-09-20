Полагают, что незаконный "референдум" остановит HIMARS и ВСУ, – Подоляк о планах россии

После эпического провала на Харьковщине оккупанты спешно пытаются провести "референдумы" на захваченных территориях. В то же время в Офисе Президента объяснили, почему захватчики обречены на провал.

Лучше потратить время на организацию побега, чем на новое шоу. Так на идею оккупантов относительно псевдореферендума отреагировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Российский "референдум" для украинских воинов не помеха

Они полагают, что незаконный "референдум" сможет остановить HIMARS и ВСУ на пути уничтожения оккупантов на наших землях. Попробуйте… Будет интересно,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Реакция МИД Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что ни фейковые "референдумы", ни "гибридная мобилизация" ничего не изменят. А россия так и останется государством-террористом.

Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в россии,

– заявил Кулеба.

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Псевдореферендум на оккупированных территориях: последние новости

Несмотря на проблемы со светом, сторонники путина на Донбассе сначала просили провести электронное голосование. Впоследствии мнение изменили. Мол, на онлайн-голосование уходит больше времени. Так что лучше провести привычным способом.

Немедленного "референдума" хотят и захватчики в Херсонской области. сальдо заявил, что после проведения голосования обратится к путину. Чтобы тот как можно скорее утвердил итоги "волеизъявления".

К "референдуму" готовятся и в Запорожье. Запланировано голосование на 23 – 27 сентября.

В американском Институте изучения войны отметили, что такие действия оккупантов свидетельствуют о панике.

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