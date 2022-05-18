Россияне дважды обстреляли из минометов и артиллерии Шосткинский район
Источник:Дмитрий Живицкий
Вооруженные силы России в очередной раз обстреляли Шосткинский район в Сумской области. Оккупанты дважды били по Сумщине, используя минометы и артиллерию.
Украинские защитники встретили оккупантов ответным огнем
Об обстреле сообщил в социальных сетях глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Он заявил, что российские военные вели огонь с собственной территории.
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Сообщается, что оккупанты дважды открыли огонь, используя минометы и артиллерию. Украинские защитники встретили российских военных ответным огнем.
Живицкий сообщил, что вражеский обстрел не привел к человеческим потерям. В то же время пострадала природа возле города Середина-Буда.
Со своей территории россияне дважды открыли огонь из минометов и артиллерии по территории Шосткинского района. Встретили мы огонь как положено. К сожалению, пострадала природа возле города Середина-Буда. Человеческих потерь с нашей стороны нет,
– написал глава Сумской ОВА.
Вооруженные силы России бьют по Сумской области
- Украинские военные вытеснили российских оккупантов с Севера, однако армия агрессора продолжила обстреливать Сумскую и Черниговскую области с собственной территории.
- В середине мая Россия заметно нарастила количество обстрелов. Утром 16 мая в Сумскую область даже пыталась зайти вражеская ДРГ. Украинские военные дали бой врагу, в результате чего, к сожалению, погиб украинский пограничник.
- Обстрелы на Севере продолжились и 16 мая, когда российские оккупанты нанесли шесть ударов по приграничным районам Сумской и Черниговской областей.
- 17 мая российские войска 70 раз били по Сумской области и начали бой на севере Шосткинского района. ВСУ удалось остановить оккупантов: войска агрессора во второй раз пытались прорвать украинскую границу.
- Обстрелы длились вечером 17 мая и продолжились на следующий день. Вооруженные силы России нанесли удар по Сумской области в 5:30 утра, обстреляв со своей территории село Дмитровка Ахтырского района.
- Днем 18 мая местные жители снова начали сообщать о вражеских обстрелах и звуках взрывов в Сумской области.
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