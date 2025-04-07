Россияне на фронте вынуждены есть препарат "Терафлю", потому что им не хватает еды, – ГУР

У врага большие проблемы. В частности, и с продовольствием – солдаты страдают от недостатка пищи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Россияне на фронте едят "Терафлю"

Украинская разведка перехватила разговор россиянки. Та жалуется на тяжелые условия службы в оккупационной армии. Солдаты неделями голодают в окопах – а все потому, что командование не обеспечивает их достаточным количеством провизии.

Ребята не могут выбраться, сидят в блиндаже две недели. Еда закончилась, что у них было – то и ели. Они даже "Терафлю" ели, мама,

– говорит женщина.

Разведчики объяснили, зачем россияне едят лекарства от гриппа.

"Перехваченный разговор свидетельствует, что российское командование экономит на еде для штурмовиков, которые находятся на передовой, – не рассчитывая, что те вернутся живыми", – говорится в заметке ГУР.

Также у оккупантов ужасная нехватка транспорта. Поэтому они придумывают, как еще можно пойти на штурм.

Между тем российские командиры радуются, когда гибнут их подчиненные. Ведь так можно меньше тратить на содержание солдат и выплату им зарплаты.

