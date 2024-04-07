Ночь на 7 апреля была 4:5:0 – без сигналов воздушной тревоги, но 6 апреля по Одесской области дважды прилетала баллистика. Подробнее о вчерашней атаке 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Куда враг целится больше всего

Цель России номер один – объекты энергетической инфраструктуры. Причем враг применяет не только тактику двойного удара. Также российские захватчики выбирают объект, который атакуют в течение нескольких дней или нескольких атак.

Я бы не сказал, что сейчас враг придумал что-то особенное в тактике. Однако "Шахеды" летят запутанными маршрутами. Судя по всему, дроны могут отрабатывать маршруты пролета для дальнейшего удара ракетами,

– сказал Братчук.

По его словам, оккупанты прежде всего бьют по объектам энергетической инфраструктуры, потому что хотят разрушить украинскую экономику. На сегодня Одесская область является мощным экономическим хабом, что влияет на обороноспособность Украины.

Подробно об обстрелах 6 апреля

Первый раз днем враг ударил по одному из коммунальных предприятий. К сожалению, есть попадания. Там погиб один человек, также повреждено здание и оборудование.

Вечером россияне снова нанесли ракетный удар, по предварительной информации "Искандером-М". Вражеская атака была направлена на припортовую инфраструктуру. Одна работница соседнего предприятия получила контузию. В результате "прилета" тоже повреждено админздание,

– отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

После взрыва возник пожар, спасателям удалось максимально быстро ликвидировали его. Однако прежде чем начать тушить пожар, сделали паузу, потому что враг сейчас очень часто использует так называемую тактику двойного удара, особенно по Одессе, Харькову, Запорожью. Отметим, что впервые новую циничную тактику оккупанты применили в марте во время обстрела Одессы.

"Сейчас это постоянно используется, когда второй раз на то же самое место прилетает ракета, когда работают спасатели, медицинские работники, поэтому максимально выдержали эту паузу", – добавил Братчук.

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