Ніч проти 7 квітня була 4:5:0 – без сигналів повітряної тривоги, але 6 квітня по Одещині двічі прилітала балістика. Детальніше про вчорашню атаку 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Куди ворог цілить найбільше

Ціль Росії номер один – об'єкти енергетичної інфраструктури. Причому ворог застосовує не тільки тактику подвійного удару. Також російські загарбники обирають об'єкт, який атакують протягом кількох днів або кількох атак.

Я б не сказав, що зараз ворог придумав щось особливе в тактиці. Однак "Шахеди" летять заплутаними маршрутами. Судячи з усього, дрони можуть відпрацьовувати маршрути прольоту для подальшого удару ракетами,

– мовив Братчук.

За його словами, окупанти насамперед б'ють по об'єктах енергетичної інфраструктури, тому що хочуть зруйнувати українську економіку. На сьогодні Одещина є потужним економічним хабом, що впливає на обороноздатність України.

Детально про обстріли 6 квітня

Перший раз вдень ворог вдарив по одному з комунальних підприємств. На жаль, є влучання. Там загинула одна людина, також пошкоджена будівля та обладнання.

Ввечері росіяни знову завдали ракетного удару, за попередньою інформацією "Іскандером-М". Ворожа атака була спрямована на припортову інфраструктуру. Одна працівниця сусіднього підприємства отримала контузію. Внаслідок "прильоту" теж пошкоджено адмінбудівлю,

– зазначив речник Української добровольчої армії "Південь".

Після вибуху виникла пожежа, рятувальникам вдалося максимально швидко ліквідували її. Однак перш ніж розпочати гасити пожежу, зробили паузу, тому що ворог зараз дуже часто використовує так звану тактику подвійного удару, особливо по Одесі, Харкову, Запоріжжю. Зазначимо, що вперше нову цинічну тактику окупанти застосували у березні під час обстрілу Одеси.

"Зараз це постійно використовується, коли другий раз на те ж саме місце прилітає ракета, коли працюють рятувальники, медичні працівники, тому максимально витримали цю паузу", – додав Братчук.

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