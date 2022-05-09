Россияне готовят артиллерию в оккупированном Крыму для боев за Херсонщину, – Минобороны

Оккупанты стягивают к границе между оккупированным Крымом и Херсонщиной тяжелую артиллерию и системы ракетно-залпового огня. Вероятно, это делают для подготовки к боям с ВСУ за эту территорию.

Об этом рассказал представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга, передает 24 канал.

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По словам Александра Мотузяника, такие действия противника можно объяснить двумя причинами:

"Во-первых, это некий маневр "сковывания войск", чтобы ВСУ были в тех районах и не перемещались в другие операционные зоны", – говорит он.

Во-вторых, как отметил Мотузяник, Россия ставит своей целью, кроме Донецкой и Луганской области, захватить еще и Херсонщину.

Поэтому мы ожидаем, что эта техника противника там (на границе между Крымом и Херсонщиной – 24 канал) и может быть использована,

– заявил спикер Минобороны.

К слову, Херсон уже около 2 месяцев находится под оккупацией россиян. Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун подчеркнул, что для освобождения города нужно не только накопить оружие, но и дождаться возможности наступления.

Какая ситуация на оккупированной Херсонской области: коротко

Несмотря на то, что большинство районов Херсонской области временно оккупированы, там раздаются взрывы и обстрелы.

Также русские военные терроризируют мирное население. По данным постоянной представительницы президента в Крыму Тамилы Ташевой, на оккупированных территориях Херсона россияне удерживают и пытают в подвалах около 500 человек.

Оккупанты продолжают захват помещений местных властей, недавно захватили здание Дарьевского сельского совета и Токаровского старостинского округа. Покинули помещение городского совета и представители общины Берислава.

Кроме того, российские военные с оружием ходят по офисам коммерческих компаний и требуют продолжения производства продукции. Также оккупанты заставляют, чтобы предприятия оформили свою деятельность по российским правилам.

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что российские военные заблокировали выезды из временно оккупированных населенных пунктов Юга Украины.

Отметим, что россияне хотят присоединить Херсонщину к России. Между тем поддержку от жителей области оккупанты не ощущают.

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