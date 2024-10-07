Уже готовятся к штурмам: смогут ли россияне прорваться на Юге

В последнее время российские пропагандисты сообщают, что их армия готовит наступление на Запорожском направлении. Там уже произошла перегруппировка войск.

Кроме того, оккупанты терроризируют именно Запорожье КАБами и пугают местных новой наступательной кампанией. Действительно ли россияне имеют силы, чтобы начать наступление, 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Советуем посмотреть Враг оккупировал Угледар и наступает на Курахово: как изменилась линия фронта за неделю

Есть ли у россиян возможность начать наступление на Запорожье

Российские военные активизировались на Запорожском направлении. В частности, британская разведка сообщала, что россияне после захвата города Угледар в Донецкой области, вероятно, продолжат наступление. А одной из целей может стать Большая Новоселка, что в направлении Запорожья.

Перегруппировка и доукомплектование подразделений было осуществлено на двух направлениях: на Запорожском и Времовском – что на стыке между Запорожской и Донецкой областями. Цель, которую сейчас будет преследовать враг, заключается в оттягивании наших сил и максимальном растяжении нашей линии обороны,

– рассказал Александр Мусиенко.

Где расположена Времевка: смотрите на карте

"Я бы не стал говорить, что враг сейчас имеет потенциал, чтобы прорвать нашу линию обороны на Запорожском направлении и прорваться к самому Запорожью. Такого потенциала нет. Но идут определенные демонстративные действия направленные на то, чтобы оттянуть наши силы и проводить ИПСО на этом фоне, мол, наступление будет везде", – объяснил военный обозреватель.

В последнее время россияне также усилили обстрелы Запорожья КАБами, сопровождая их информацией о якобы подготовке к наступлению. Якобы для перерезания логистики.

Активизация штурмов возможна

Определенного оживления на Запорожском направлении действительно можно ожидать. В то же время, маловероятно, что оно превратится в полноценное наступление.

Это не что-то такое, чего не было раньше на том же направлении в районе Работино. То есть возобновятся штурмовые действия. После того, как враг был вынужден перебрасывать определенные силы оттуда в Курскую область, им нужно было время, чтобы их восстановить и попытаться продолжать штурмы,

– отметил Мусиенко.

Больше всего оккупанты хотят максимально растянуть украинскую линию обороны. А сами же планируют сосредоточиться на приоритетном направлении для себя – Донецком.

К слову, войска, которые россияне перебросили на Курщину, не вернули на Запорожское направление. Его взамен усилили войсками, которые находились в оккупированном Крыму, а также дополнительными подразделениями из России непосредственно.