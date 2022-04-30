Россияне готовятся, чтобы 9 мая накрыть Луганщину артподготовкой, – Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, какая ситуация в области и что планирует российская армия на 9 мая.
По его словам, в Луганской области чувствуют усиление российской армии, однако у них "ползучая" тактика. Об этом Сергей Гайдай сообщил в прямом эфире телеканала "Рада".
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Кроме того, оккупанты все полностью заваливают артиллерийскими снарядами, реактивными комплексами, авиаударами, а также используют вертолеты.
После этого российские войска пытаются либо ротой, либо батальоном продвигаться вперед. Для того чтобы захватить еще части населенных пунктов.
Планы оккупантов на 9 мая
"Пока ничего не происходит, но уверен, что готовятся к 9 мая. Для того чтобы уже на 9 – массово накрыть нас артподготовкой", – сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Что известно о российских обстрелах в Луганской области
- В Луганской области военные агрессора открыли огонь по авто с волонтерами, а также обстреляли автобус полиции, который вез помощь.
- Россияне штурмуют Рубежное и Попасную. В результате обстрелов 29 апреля две школы и 20 домов потерпели разрушения.
- В Луганской области два спасателя были ранены при исполнении – попали под вражеский обстрел.
- В Северодонецке под удар попала городская школа. В потолке здания виднеется дыра от снаряда, а спасатели ликвидировали пожар.
- 4 раза оккупанты обстреляли Лисичанск и дважды – Попасную, а в Горной общине взрывы раздавались почти без перерыва.
- Российские оккупанты мощно обстреляли Лисичанск в Луганской области. В результате атаки разрушены 13 домов. Также вспыхнуло множество пожаров. Возгорание проходило почти по всей территории, а это практически 100 квадратных километров.
- За сутки, 27 апреля, 29 раз обстреляли гражданские дома в Луганской области. Оккупанты били из авиации, систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.
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