Россияне готовятся, чтобы 9 мая накрыть Луганщину артподготовкой, – Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, какая ситуация в области и что планирует российская армия на 9 мая.

По его словам, в Луганской области чувствуют усиление российской армии, однако у них "ползучая" тактика. Об этом Сергей Гайдай сообщил в прямом эфире телеканала "Рада".

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Кроме того, оккупанты все полностью заваливают артиллерийскими снарядами, реактивными комплексами, авиаударами, а также используют вертолеты.

После этого российские войска пытаются либо ротой, либо батальоном продвигаться вперед. Для того чтобы захватить еще части населенных пунктов.

Планы оккупантов на 9 мая

"Пока ничего не происходит, но уверен, что готовятся к 9 мая. Для того чтобы уже на 9 – массово накрыть нас артподготовкой", – сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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