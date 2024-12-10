Как россияне готовятся к форсированию Днепра: военная сводка от Свитана

На Юге Украины россияне готовят лодки, чтобы пробовать форсировать Днепр. Оккупанты начали собирать лодки, однако говорят, что наши дроны их уничтожают. Кроме того, сами россияне также их ломают, ведь осознают, что форсирование – это путь в "один конец".

В ежедневной сводке на 24 Канале военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил ситуацию на Юге нашей страны.

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Какие действия россиян на Юге

По словам Свитана, действительно, появилась информация от наших партизан, что россияне сами взрывают, поджигают лодки. После этого рассказывают, что это из-за прилета БПЛА, поэтому им не на чем выполнять боевую задачу.

Это действительно "билет в один конец" – переход на правый высокий берег, где мы их еще и ждем. Они понимают, что назад не вернутся, поэтому уничтожают лодки,

– подчеркнул военный эксперт.

Несмотря на это, наши дроны также работают, понимая, где эти лодки расположены. Это хорошая цель.

"То есть идет уничтожение самих лодок, а также дислокации противника. Плотность войск на квадратный километр там повышена – они уже дошли до уровня перед наступательным, и, соответственно, FPV-дрон и артиллерия сейчас отрабатывают", – добавил Свитан.

Бегство Асада

В Сирии из подземных камер спасают тысячи людей из тюрьмы, известной как "лагерь смерти" и "человеческая бойня". Там происходили очень большие зверства. Тем временем Путин предоставил убежище Башару Асаду.

То, что они делали в изоляции, – это примерно то, что делают и россияне. Это один политический режим, автократический – российский, сирийский, КНДРовский, иранский, белорусский,

– отметил Роман Свитан.

"То, что подобное тянется к подобному – это понятно, поэтому Асад у Януковича в гостях и, соответственно, у Путина "под крылом". Пока что. Ведь Путину тоже придется какое-то "крыло" искать", – добавил военный эксперт.