Россияне готовятся к "жесту доброй воли" на ЗАЭС, – Центр нацсопротивления

Российские захватчики готовят предварительный план эвакуации работников "Росатома" на захваченной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

Отмечают, что коллаборантов и свезенных россиянами работников "росатома" на станцию, предупредили, что в скором времени может начаться принудительная эвакуация. Поэтому они должны предоставить список родственников и готовы выехать по первому сигналу.

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Принудительная "эвакуация"

Российские оккупанты похищают работников Запорожской атомной электростанции для "профилактических бесед" в застенках, чтобы те подписывали брали российские паспорта. Так, враг создал "карманный" профессиональный союз, к которому принудительно должны присоединиться все работники станции, а для вступления необходимо получить паспорт врага. Всех несогласных вывозят и пытают.

Особое внимание уделяется тем, кто не заключил договор с "росатомом". Заметим, что Россия не способна уволить всех работников станции из-за нехватки рабочей силы соответствующей специальности.

Напомним, ранее оккупационное руководство ЗАЭС снизило требования для ряда вакансий на станции, чтобы была возможность ввезти соответствующий персонал из России и заменить им украинский.

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