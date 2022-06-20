Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что наши ВСУ каждый раз ломают планы врага, а еще ранее оккупанты сняли часть войск с этого направления, чтобы усилить свои позиции в направлении Северодонецка.

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Стоит отметить также и новость о том, что за сегодня наши защитники смогли отодвинуть фронт от Запорожья аж на 10 километров.

– добавляет Олег Жданов.

По словам военного эксперта, мы постоянно пытаемся сбить у врага наступательный потенциал и не дать им возможности перехода к наступательным действиям.

Что известно о тактических успехах ВСУ на Херсонском и Запорожском направлениях

В Американском институте изучения войны называют контратаки ВСУ успешными. Даже прогнозируют, что в ближайшие недели для российских оккупантов будет еще большая угроза.

Из-за недавно прошедших контратак ВСУ россияне сосредоточили свои силы на том, чтобы удерживать оборонные позиции на Юге.

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По данным Генштаба, враг ужесточает системы ПВО в Херсонской области. Специалисты предполагают, что это может быть ответом на непрерывные успешные атаки украинской авиации к югу от Давыдова Брода.

Военные аналитики сделали свой прогноз. Согласно ему локальные украинские контратаки продолжат отбрасывать российские войска, особенно вдоль границы Херсонской и Николаевской областей. В ближайшие недели это может еще больше угрожать российским оккупантам в Херсоне.

Что известно о контрнаступательных действиях Украины

Генерал Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева, рассказывал, когда ВСУ смогут увеличить масштабы контрнаступления. Это самый ожидаемый процесс для каждого украинца. По словам Марченко, переход ВСУ в контрнаступление зависит от того, как быстро западные партнеры предоставят нам необеденное оружие. Если поставки пройдут в ближайшее время – в контрнаступление наши герои смогут уйти уже к концу лета.

Также генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отмечал, что продвижение подразделений Вооруженных Сил Украины на Юге – это действительно титаническая работа, которую украинские военные выполняют отлично. Вооруженные Силы Украины постепенно отвоевываются временно оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей. Однако пока там еще нет масштабного контрнаступления.

Мэр Мелитополя Иван Федоров убеждал, что ВСУ уволят Херсон уже в скором времени. По его мнению, это произойдет в ближайшие недели. Он сообщал, что украинские военные приблизились к границам Херсона. На Запорожском направлении линия фронта продвинулась уже более 10 километров.

Полный разговор с военным экспертом Олегом Ждановым: смотрите видео