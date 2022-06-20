Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він також зазначив, що наші ЗСУ щоразу ламають плани ворога, а ще раніше окупанти зняли частину військ із цього напрямку, аби підсилити свої позиції у напрямку Сєвєродонецька.

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Варто зауважити також і новину про те, що за сьогодні наші захисники змогли відсунути фронт від Запоріжжя аж на 10 кілометрів,

– додає Олег Жданов.

За словами військового експерта, ми постійно намагаємось збити у ворога наступальний потенціал і не дати їм можливості переходу до наступальних дій.

Що відомо про тактичні успіхи ЗСУ на Херсонському та Запорізькому напрямках

В Американському інституті вивчення війни називають контратаки ЗСУ успішними. Навіть прогнозують, що в найближчі тижні для російських окупантів буде ще більша загроза.

Через контратаки ЗСУ, які були нещодавно, росіяни зосередили свої сили на тому, щоб утримувати оборонні позиції на Півдні.

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За даними Генштабу, ворог посилює системи ППО в Херсонській області. Фахівці припускають, що це може бути відповіддю на безперервні успішні атаки української авіації на Південь від Давидова Броду.

Військові аналітики зробили свій прогноз. Згідно з ним локальні українські контратаки продовжать відкидати російські війська, особливо вздовж кордону Херсонської та Миколаївської областей. В найближчі тижні це може ще більше загрожувати російським окупантам в Херсоні.

Що відомо про контрнаступальні дії України

Генерал Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва, розповідав, коли ЗСУ зможуть збільшити масштаби контрнаступу. Це найочікуваніший процес для кожного українця. За словами Марченка, перехід ЗСУ у контрнаступ залежить від того, як швидко західні партнери нададуть нам необідну зброю. Якщо постачання відбудеться найближчим часом – у контрнаступ наші герої зможуть піти вже до кінця літа.

Також генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко наголошував, що просування підрозділів Збройних Сил України на Півдні – це справді титанічна робота, яку українські військові виконують на відмінно. Збройні Сили України поступово відвойовують тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської областей. Однак наразі там ще немає масштабного контрнаступу.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров переконував, що ЗСУ звільнять Херсон вже незабаром. На його думку, це трапиться у найближчі тижні. Він повідомляв, що українські військові наблизились до кордонів Херсона. На Запорізькому напрямку лінія фронту просунулась уже на понад 10 кілометрів.

Повна розмова із військовим експертом Олегом Ждановим: дивіться відео