Путин планирует в ближайшее время большую наступательную кампанию: майор ВСУ раскрыл ее цель
- Россия готовится к большой наступательной кампании в конце апреля – начале мая.
- Майор ВСУ Андрей Ткачук рассказал, какое направление является основным приоритетом для России.
Россиянам не удалось реализовать весеннее наступление из-за действий Сил обороны, хотя они утверждают, что якобы имеют успехи на фронте. В то же время враг готовится к новым наступательным операциям.
Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политолог, майор ВСУ Андрей Ткачук, объяснив, что россияне первую часть своих возможностей не реализовали в марте. Врагу не удалось сделать то, что он планировал на том уровне, на который он рассчитывал.
Какие приоритетные направления врага?
Ткачук подчеркнул, что оккупанты ставили задачу на конец 2025 года полностью захватить Покровско-Мирноградскую агломерацию. Однако эта операция продолжается до сих пор.
Уже апрель, а россияне еще не взяли Гришино, Родинское и полноценно определенные окрестности Мирнограда. Поэтому эта операция продолжается, благодаря 5 корпусу ДШВ, 1 корпусу НГУ. Проведена отличная работа с другими смежными подразделениями, и враг здесь существенно втыкается в наши оборонительные позиции,
– отметил он.
Поэтому, по мнению майора ВСУ, россиянам сегодня нечем похвастаться на поле боя. Несмотря на "победные" заявления пропагандистов.
Стоит знать. В Кремле не признают провала российского весеннего наступления, считая его "успешным". В то же время, по словам представителя Путина Дмитрия Пескова, преимущество России на линии фронта якобы дает ей основания пересмотреть подход к возможным мирным переговорам.
"То, что сегодня происходит на поле боя, является подготовкой россиян к большой наступательной компании, которую они пытаются провести. Речь идет о наступательных действиях на всех участках фронта. Это развернется в более активное весенне-летнее наступление. В конце апреля – начале мая Путин планирует большую наступательную кампанию", – отметил Андрей Ткачук.
Когда появится "зеленка" (распустится листва на деревьях – 24 Канал), россияне, по словам политолога, смогут использовать ее полноценно для того, чтобы пытаться давить на линию боевого соприкосновения.
Он добавил, что приоритетом для них пока остается Славянско-Краматорская агломерация – то есть Донбасс.
Что происходит на фронте?
Россия переходит к централизованной модели обеспечения подразделений дронами, что может повысить согласованность действий между различными частями. Однако аналитики Института изучения войны считают, что такая система может стать менее гибкой в боевых условиях.
Также на 15 апреля наиболее интенсивные боевые действия продолжались в Донецкой области. Россияне осуществляли атаки сразу на нескольких направлениях, чтобы попытаться повлиять на украинскую оборону. Но Силы обороны эффективно сдерживают давление врага.
Кроме того, ранее оккупанты пытались проникнуть в районе Гуляйполя на Запорожском направлении, однако успехов не имели. В то же время вблизи Степногорска украинские силы ликвидировали значительную численность вражеской техники и имели преимущество, в частности в воздухе.