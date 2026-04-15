Про це у розмові з 24 Каналом наголосив політолог, майор ЗСУ Андрій Ткачук, пояснивши, що росіяни першу частину своїх спроможностей не реалізували у березні. Ворогу не вдалося зробити те, що він планував на тому рівні, на якій він розраховував.

Дивіться також Нові прориви кордону на Сумщині, наступ на Куп'янськ і "перемир'я": як змінилася лінія фронту за тиждень

Які пріоритетні напрямки ворога?

Ткачук підкреслив, що окупанти ставили завдання на кінець 2025 року повністю захопити Покровсько-Мирноградську агломерацію. Однак ця операція триває і досі.

Вже квітень, а росіяни ще не взяли Гришине, Родинське і повноцінно певні околиці Мирнограду. Тому ця операція триває, завдяки 5 корпусу ДШВ, 1 корпусу НГУ. Проведена чудова робота з іншими суміжними підрозділами, і ворог тут суттєво втикається в наші оборонні позиції,

– зауважив він.

Тому, на думку майора ЗСУ, росіянам на сьогодні немає чим похвалитися на полі бою. Попри "переможні" заяви пропагандистів.

Варто знати. У Кремлі не визнають провалу російського весняного наступу, вважаючи його "успішним". Водночас, за словами речника Путіна Дмитра Пєскова, перевага Росії на лінії фронту нібито дає їй підстави переглянути підхід до можливих мирних переговорів.

"Те, що сьогодні відбувається на полі бою, є підготовкою росіян до великої наступальної компанії, яку вони намагаються провести. Йдеться про наступальні дії на усіх відтинках фронту. Це розгорнеться у більш активній весняно-літній наступ. Наприкінці квітня – початку травня Путін планує велику наступальну кампанію", – відзначив Андрій Ткачук.

Коли з'явиться "зеленка" (розпуститься листя на деревах – 24 Канал), росіяни, за словами політолога, зможуть використати її повноцінно для того, щоб намагатися тиснути на лінію бойового зіткнення.

Він додав, що пріоритетом для них наразі залишається Слов'янсько-Краматорська агломерація – тобто Донбас.

Що відбувається на фронті?