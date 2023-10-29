Россия готовится к новым массированным обстрелам по Украине, – Игнат

Российские захватчики могут готовиться к новым массированным атакам по Украине. Однако наши защитники готовы к этому.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, мы должны ожидать в любой момент любую угрозу.

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Оккупанты готовятся к новым массированным атакам по Украине

Игнат подчеркнул, что украинские военные готовы к новым атакам врага.

Мы не то, что готовимся… Мы готовы. Потому что 24/7 – это обычная работа Воздушных сил на протяжении всей этой войны. Здесь без вариантов, мы должны ожидать в любой момент любую угрозу, любую воздушную цель,

– отметил спикер Воздушных сил.

По словам Игната, российские террористы могут готовиться к новым массированным атакам. Сейчас после многих дроновых и ракетных атак на Киев враг взял паузу, вероятно, для того, чтобы накопить ракеты.

"Были паузы у них, потому что небесконечные боеприпасы, небесконечные ракеты. Поэтому они прекрасно понимают и наносят такие единичные удары. Вчера "Искандеры", сегодня Х-59", – подчеркнул Игнат.

Россия может снова атаковать энергообъекты Украины

Недавно Наталья Гуменюк заявила, что враг может использовать свои высокоточные ракеты типа "Калибр", носитель которого сейчас находится в Черном море, по объектам критической инфраструктуры. По ее словам, так россияне поступали в прошлом году.

Гуменюк отметила, что украинские военные наблюдают длительную паузу по неиспользованию россиянами ракет воздушного базирования типа Х-101, которыми они любили бить прошлой зимой.