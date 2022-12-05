Накапливают БТГ и военную технику: как оккупанты готовятся к обороне в Запорожье

Оккупанты готовятся к обороне в Запорожье, об атаках, штурмах и наступлениях не думают. Для того чтобы защищаться от ВСУ, россияне накапливают несколько БТГ и военную технику.

Об этом сообщает 24 канал. Ранее городской голова Мелитополя рассказал, что россияне грузовиками вывозили 200-х и 300-х, местных заставляют рыть окопы.

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Россияне готовятся к обороне

Оккупанты готовятся к обороне на Мелитопольском направлении на линии Васильевка – Токмак. Сюда они стащили БТГ преимущественно с десантников, а также бронированную технику, танков немного. Кроме того, они строят оборонительные постройки.

В общем, на этом направлении россияне сосредоточили примерно 10 – 12 БТГ. В основном это войска, которые были на Херсонском направлении. На Запорожье оккупанты боятся потерять контроль над выходом в Крым и готовятся к обороне Крымских перешейков. Это понятно, ведь именно отсюда идет главная поставка. Кроме того, это путь к бегству.

Намерений наступать у россиян нет

Намерений наступать на Запорожье у россиян нет. Сообщалось, что на прошлой неделе они пробовали штурмовать позиции ВСУ, силами ЧВК, танков, авиации, артиллерии, но ничего не удалось. Наши защитники отразили эту попытку атаки.

Поэтому сейчас у оккупантов нет даже намерения выдвигаться вперед. Все свои усилия они направляют на оборону. Кроме того, наши артиллеристы 4 декабря изрядно попали по позициям россиян в районе Энергодара.

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Обстрелы гражданских

К сожалению, оккупанты не прекращают обстреливать гражданское население. В ночь с 4 на 5 декабря было зафиксировано 8 обстрелов Марганца, особенно в районе 2 – 3 ночи. К счастью, без жертв, но со значительными разрушениями.

Кроме того, был ракетный обстрел городка Степногорск. И здесь запорожским ГСЧСникам удалось спасти 2 мужчин из-под завалов частного дома. Они были живы и невредимы.

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