Оккупанты готовятся к "шоу" в Донецкой области

После серии успешных контратак украинских войск в южной части полосы действия вражеской группировки войск "Запад" ее командование все же сместило свои усилия несколько на север. То есть на северную часть плацдарма ВСУ на реке Черный Жеребец.

Ситуация на Лиманском направлении

Российские оккупанты, после ряда неудачных попыток восстановить прежнюю ситуацию в направлении сел Терны и Ямполовка, перенесли основные усилия из зоны действий своей 25-й общевойсковой армии в зону действий 20-й армии. В частности, в направлении Площадь – Макеевка.

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В результате россиянам удалось ворваться на восточную окраину Макеевки и закрепиться там (район местной школы), а также взять под контроль перекресток дорог, ведущих на Грековку и Невское. Скорее всего, ближайшее время противник попытается захватить переправу через реку Черный Жеребец в самой Макеевке и пытаться атаковать позиции наших подразделений в направлении Макеевка – Невское, а также Червонопоповка – Невское.

С этой целью подразделения 252-го мотострелкового полка и 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии, а также отдельные части 59-го танкового полка 144-й мотострелковой дивизии с большой вероятностью будут "дополнены" другими подразделениями 144-й мотострелковой дивизии, которые перегруппированы сюда с юга.

Надо исходить из того, что противник на этом направлении имеет возможность периодически создавать значительное преимущество в силах и средствах на отдельных участках и направлениях несмотря на то, что в предыдущих боях он понес здесь значительные потери.

В составе двух общевойсковых армий, действующих на этом направлении, развернуты 3 полноценные мотострелковые дивизии и 3 отдельные бригады, одна из которых является танковой бригадой. Вооруженным Силам Украины очень сложно в таких условиях удерживать протяженный фронт по реке Черный Жеребец. Особенно, когда враг имеет явное преимущество в артиллерии и авиации.

Россияне нарастили усилия на Краматорском направлении

Теперь о Краматорском направлении. Судя по всему, 98 воздушно-десантная дивизия противника, действовавшая в восточной части города Часов Яр, ввела в бой все три своих парашютно-десантных полка – 217-й, 299-й и 331-й. Собственно, благодаря этому противнику удалось значительно нарастить усилия на этом направлении и полностью взять под контроль микрорайон "Канал". Не исключено, что в атаках участвовали также подразделения 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады и частично 102-го мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии.

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Сейчас россияне заняли позиции по обе стороны улицы Олега Кошевого, в частности в районе моста через канал. Их передовые подразделения закрепились в лесах к северу и югу от него. Понятно, что эти действия врага являются лишь подготовительным этапом перед главным "шоу" – штурмом города Часов Яр.

В этом контексте интересует вопрос – будет ли вражеское командование тратить время и ресурсы на "поддержку" таких действий? А именно – вытеснение наших войск за канал к югу от города, от линии Клещеевка – Андреевка, с целью обеспечения "свободы маневра" своей ударной тактической группировке с юга. И будет ли еще одна попытка прорыва через направление Богдановка – Калиновка, чтобы совершить аналогичные действия при штурме самого города с севера?

Судя по всему, ответы на эти вопросы мы скоро узнаем. Командование вражеской группировки войск "Юг", силы которой действуют на Краматорском направлении, начало подтягивать свой оперативный резерв в районе Часового Яра – 4-ю отдельную мотострелковую бригаду 2-го армейского корпуса. Причем пока не ясно, где именно ее "запустят":

либо на сам Часов Яр,

либо ею "нарастят усилия" вдоль канала с севера на юг, чтобы свернуть нашу оборону по линии Клещеевка – Андреевка.

Как россияне собираются штурмовать Часов Яр

Если рассматривать наиболее вероятные направления штурма самого города, то, скорее всего, враг попытается прорваться между трассой Константиновка – Бахмут (Т-0504) и микрорайоном "Новый", в направлении последнего, действуя преимущественно штурмовой пехотой через лесную зону к югу от микрорайона.

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Вспомогательным направлением вполне может быть направление по северной дороге, в сторону микрорайона "Октябрьский". Такой вариант позволяет противнику, по сути, отрезать эти два микрорайона от центральной части города и в определенной степени изолировать район своих наиболее активных штурмовых действий.

Однако в этом случае резко актуальным становится вопрос двух позиций, которые сейчас контролируют Вооруженные Силы Украины:

район села Калиновка,

район пересечения канала Северский Донец – Донбасс с трассой Т-0504.

Сейчас враг просто не может начать штурм основной части города из-за наличия этих позиций ВСУ. Поэтому, скорее всего, перед введением в бой 4-й мотострелковой бригады в районе действий 98-й воздушно-десантной дивизии последняя получит задание "разобраться" с этими позициями.

В случае с Калиновкой к этому могут присоединиться подразделения 200-й мотострелковой бригады. Хотя, конечно, может быть вариант, когда 4-я мотострелковая бригада будет использоваться сама в роли "облегчения" для подразделений 2-го и 3-го армейских корпусов, которые сейчас безрезультатно пытаются вытеснить ВСУ за канал, к югу от трассы Константиновка – Бахмут, действуя "в лоб" с фронта.

При этом наиболее вероятным вариантом является появление подразделений 4-й мотострелковой бригады в районе поселка Ивановское и юго-восточнее него.

У россиян есть только один вариант действий

Если оттолкнуться от всех этих тактических деталей и попытаться посмотреть на развитие ситуации по всему Краматорскому направлению, то становится очевидным, что командование вражеского УВ "Юг" продолжает лелеять надежду об участии в гипотетической "битве за Торецк". Ведь основные усилия оккупанты сосредотачивают именно на юго-западном направлении.

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В свое время начиная наступление из Бахмута на Часов Яр враг явно рассчитывал быстро выйти на канал Северский Донец – Донбасс на широком фронте не только в районе самого города, но и к югу от него, чтобы иметь возможность сформировать северный фланг Торецкого выступления ВСУ. Однако пока эту задачу оккупанты не выполнили.

Вполне возможно, что если бы у россиян была возможность отказаться от штурма Часового Яра, они бы радостью это сделали, обойдя этот участок обороны ВСУ на юг. Но не получилось...

Сначала им пришлось очень долго выбивать ВСУ в Ивановском. Затем несколько одновременных и вроде бы скоординированных попыток ликвидации украинского плацдарма по линии Клещеевка – Андреевка с наступательными действиями как с фронта, так и с фланга закончились неудачно.

Поэтому у врага сегодня на этом направлении просто нет другого выхода, чем штурмовать Часов Яр, если он хочет продолжать наступать в юго-западном направлении. Причем вынужден он это делать преимущественно "в лоб", ведь у него не получается сформировать фланги для окружения этого участка обороны ВСУ.