Россияне говорят об уничтожении важного моста в Глушково Курской области
16 августа 2024, 17:39Читати новину українською
Россия заявила, что якобы украинские военные уничтожили мост в поселке Глушково Курской области. Впоследствии оккупанты написали о повторном ударе по мосту.
Согласно данным россиян, после атак по мосту часть Глушковского района отрезана, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Что известно об атаке по мосту
Часть Глушковского района сейчас отрезана – это Теткино, Попово-Лежачи, Волфино и еще около 27 населенных пунктов. Эвакуировать мирное население теперь можно только водой,
– заявили росСМИ.