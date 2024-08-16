Россияне говорят об уничтожении важного моста в Глушково Курской области

Россия заявила, что якобы украинские военные уничтожили мост в поселке Глушково Курской области. Впоследствии оккупанты написали о повторном ударе по мосту.

Согласно данным россиян, после атак по мосту часть Глушковского района отрезана, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что известно об атаке по мосту

Часть Глушковского района сейчас отрезана – это Теткино, Попово-Лежачи, Волфино и еще около 27 населенных пунктов. Эвакуировать мирное население теперь можно только водой,

– заявили росСМИ.