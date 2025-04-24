Россияне хотят и всегда хотели уничтожить США, – Зеленский

Владимир Зеленский дал интервью основателю Daily Wire Бену Шапиро. Он предупредил американцев об опасности от России.

Что сказал Зеленский об опасности от России для США

По словам украинского президента, антиамериканские настроения у России были еще при СССР. Но сейчас Кремль изменил риторику и может ввести в заблуждение американцев. Поэтому надо быть бдительными.

Мы родились в Советском Союзе. У нас все это было в школах. Это политика Советского Союза. Мы боремся за ваши права так же, как и за свои,

– подчеркнул Зеленский.