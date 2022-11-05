Россияне хотят избежать разгрома на правобережье Херсона и организованно отойти, – ISW
Источник:ISW
Российские войска, чувствуя свое неизбежное поражение, стремятся контролируемо отойти с территорий на северо-западе Херсонской области. Для этого они уже начали создавать условия.
Об этом говорится в свежем отчете специалистов американского Института изучения войны.
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Согласно отчету, российским войскам предположительно придется отойти с боями, чтобы не дать украинским силам преследовать их на Левом берегу Херсонщины.
Российские войска готовят оборонительные позиции на левобережье и отступают. Это свидетельствует о том, что российские силы устраняют пути для украинских сил для преследования их через реку во время или после ухода.
– говорится в отчете.
Местные украинские источники также поделились видеосъемкой с геолокацией, которая якобы показывает последствия недавнего разрушения Россией пешеходного моста через реку Ингулец в Снигиревке, примерно 60 километров восточнее города Николаева. Это может свидетельствовать о попытках России замедлить украинское продвижение на фоне российского ухода.
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Сколько россиян на правом берегу Херсона
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан рассказал, что на правом берегу примерно такое же количество россиян, как и в окружении Изюма. Тогда русские сбежали за 2 – 3 дня, по его мнению, примерно за то же время, они уйдут и с правого берега.
Почему следует быть бдительными и не верить в легкое отступление россиян
- 3 ноября заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что в Херсоне со здания облгосадминистрации таинственно исчезла тряпка, которую в Кремле называют флагом.
- Пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк, комментируя события в Херсоне, заявила, что это могут быть уловки врагов.
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