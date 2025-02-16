Россияне интенсивно готовятся к наступлению на Константиновку, но есть "но"

Российское командование серьезно задумывается над дальнейшей судьбой Краматорско-Славянской агломерации.

Перегруппировка оккупантов

Для того чтобы перейти к этому вопросу, враг должен сначала решить две предыдущие проблемы – дойти до Северского Донца в районе Лимана и "взять" Константиновку. Об этом заявил Константин Машовец, информирует 24 Канал.

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Только после этого можно серьезно обсуждать перспективы и возможности противника по штурму и захвату вышеуказанной агломерации. Сейчас российские войска, скажем так, достаточно далеки даже от достижения этих предпосылок. Вместе с тем, смысл последней перегруппировки войск противника на упомянутых направлениях и ряд его действий там же свидетельствуют о том, что враг все-таки "думает" над этим вопросом. Рассмотрим поочередно.

Все российские войска, действующие к югу от Северского Донца на Краматорском направлении фактически будут объединены под единым командованием группировки войск "Юг". Более того, как по мне, перегруппировка войск 8-й ЗВА непосредственно в зону 51-й армии позволяет говорить о формировании еще одного оперативно-тактического направления – Константиновского, в зоне ответственности УВ "Юг".

Присутствие на Новопавловском направлении в "автономном режиме" целой общевойсковой армии из состава группировки войск противника "Юг" (имеется в виду 8-я ЗВА) рано или поздно должна была закончится. УВ "Юг", так или иначе, будет сведена вместе в своем штатном составе – 3, 8 и 51 ЗВА.

До недавнего времени первая и вторая все еще находились в составе УВ "Юг", хотя вторая действовала отдельно, между УВ "Центр" и "Восток" на Кураховском направлении. В свою очередь, 51 ЗВА числилась в составе УВ "Центр", но действовала главными силами на Торецком направлении, что примыкает к зоне ответственности УВ "Юг". Насколько я понимаю, российское командование решило сейчас окончательно их свести вместе, видимо, переводя Торецкое направление в зону ответственности УВ "Юг".

Войска этой группировки получат 3 оперативно-тактических направления в зоне своей ответственности – Северский и Краматорский, Торецкий и теперь, в полосе 51-й ЗВА с юга, с Новопавловского направления, перегруппирована 8-я ЗВА, состоящая из двух мотострелковых дивизий – 20-й и 150-й.

Фактически, 8-я ЗВА заняла полосу между Торецким и Покровским направлениями, где ранее действовали войска 51-й и 41-й ОА из состава УВ "Ценр" и сформировала левый (южный) фланг всей оперативной группировки войск противника, действовавшей и продолжающей действовать на Краматорском направлении.

Смысл этих перегруппировок российских войск становится понятным, если вспомнить события, произошедшие в последнее время.

На Краматорском направлении враг имел успех в Часовом Яру, наступая одновременно в его северной и центральной частях, а также к югу от города.

На Торецком направлении войска противника практически взяли под свой контроль большую часть города.

Самое главное – россияне прорвались с Воздвиженки на север, к развязке на дороге Покровск – Бахмут, перерезав ее таким образом и заняли хутор Барановка.

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Складываются достаточно удобные стартовые условия для прорыва противника на Константиновку, как с юга (со стороны Торецка), так и с северо-востока (со стороны Часового Яра). Более того, 8-я ЗВА, развернута между Торецком и Покровским направлением, в случае ее продвижения на север может вообще обойти Константиновку с запада. То есть враг получил очень хорошие начальные позиции для достижения одного из предварительных условий по дальнейшему захвату Краматорско-Славянской агломерации – возможности начать штурм и захват Константиновки.

Не стоит рассматривать перегруппировку 8-й ЗВА противника с бывшего Кураховского направления, как случайное стечение обстоятельств (которого просто не бывает на войне). Эта армия противника появилась здесь не только потому, что ей стало "тесно" на Новопавловском направлении (хотя это тоже).

Какова цель противника

Теперь давайте рассмотрим "новичков" более внимательно и детально, а также углубимся в то, где они были развернуты и с какими возможными целями.

8-я ЗВА прибыла на новое направление в составе своих двух штатных мотострелковых дивизий – 20-й и 150-й. Обе дивизии непосредственно на этом направлении сейчас действуют в сокращенном составе – одна состоит из трех мотострелковых полков, другая – из двух мотострелковых полков и одного танкового полка. В частности, 20-я МСД – 242-й, 255-й и 33-й мотострелковые полки, а 150-я МСД – 102-й и 103-й мотострелковые полки, а также 163-й танковый полк.

Да, вы не ошибаетесь, 150-я мотострелковая дивизия – это та самая "Идрицкая", "флаг над Рейхстагом", "усиленная и экспериментальная". Но приехала она с Новопавловского направления именно в таком составе из-за того, что каждая из дивизий в свое время перебросила по танковому полку в полосу 3-й ЗВА, которой собственных танков просто не хватало.

Куда они были направлены?

Скажем так, по определенной информации, 20-я МСД развернулась в направлении Воздвиженка – Новая Полтавка и Барановка – Тарасовка. Очевидно, что вместе с ней будут действовать подразделения 5-й ОМСБр с 51-й ЗВА и пара "мотострелковых полков территориальных войск" из состава этой же армии.

В свою очередь, 150-я МСД якобы прибыла на Торецкое направление и собирается прорываться из города на Клебан-Бык и Плещеевку. Дивизию, очевидно, будут поддерживать подразделения 9-й и 132-й ОМСБр 51-й ЗВА.

Становится понятным "общий замысел" относительно ближайшей задачи 8-й ЗВА – охват с флангов тактической группы ВСУ, которая обороняется к югу от Константиновки, между Александрополем и Тарасовкой. Противник явно намерен добиться ее окружения и разгрома, а в случае неспособности этого достичь – вытеснить ее из района южнее Константиновки в северо-западном направлении под угрозой окружения.

Я думаю, что конечная цель этих действий – это двусторонний прорыв в район Степановка – Бересток – Плещеевка – Яблоновка. После этого последует одновременный штурм Константиновки, как с этого района, так и с направления Часового Яра.

В контексте всего вышесказанного важно также понимать, что будет с соседней 51-й ЗВА противника, поскольку, штурмовать Константиновку, если что, она будет вместе с 8-й ЗВА.

Сейчас 51-я ЗВА действует на Торецком направлении всего тремя своими мотострелковыми бригадами – 5-й, 9-й и 132-й ОМСБр. Еще две – 110-я и 114-я ОМСБр занимаются вытеснением ВСУ с "остатков" Кураховского плацдарма "глубоко на юг", а 1-я "славянская" ОМСБр, очевидно, выведена в резерв.

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Однако после ликвидации упомянутых "остатков" 110-я и 114-я ОМСБр, скорее всего, присоединятся к основным силам 51-й ЗВА на Торецком направлении.

Насколько я понимаю, обе мотострелковые дивизии 8-й ЗВА до перевода в зону ответственности УВ "Юг", где-то в течение 2-х месяцев, интенсивно пополнялись личным составом и техникой. Хотя обе они, очевидно, будут действовать каждая без одного танкового полка, численность каждой из них вполне может колебаться в пределах 7 – 8 тысяч.

Кроме того, вполне возможно, что 68-й танковый полк 150-й МСД может быть возвращен в состав дивизии из 3-й ЗВА и будет действовать в направлении Плещеевки вместе со 102-м МСП или 103-м МСП.

Россияне готовятся к наступлению на Константиновку

Скорее всего, российское командование хочет в ближайшее время организовать и провести какие-то интенсивные наступательные действия по Константиновке, имея в виду некоторые свои дальнейшие действия в сторону Краматорска и Славянска. Но очевидно также, что прорыв и "взятие" Константиновки потребует усилий не только 8-й ЗВА, но и 51-й и 3-й ЗВА, а также большей части воздушно-десантной группировки, действующей в полосе 3-й ЗВА. Другими словами, для того, чтобы приступить непосредственно к взятию Константиновки, россиянам нужно будет сделать две вещи:

захватить Часов Яр и выйти на северо-восточную окраину Константиновки;

занять достаточно большую территорию к западу от Торецка и к югу от Константиновки. Как по мне, 8-я ЗВА противника приехала именно для участия в этом перфомансе.

Однако напомню, что в том, что касается Краматорска и Славянска, то захват собственно Константиновки – это лишь одна из двух обязательных предпосылок. Вторая – непосредственно связана с Лиманским и Северским направлениями.