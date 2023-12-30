Циничный заработок: в Мариуполе оккупанты планируют построить высотки на месте домов жителей
Захватчики собираются снести во временно оккупированном Мариуполе не менее 30% частного сектора. Это не менее 40% исторической застройки. В центре города, очевидно, вместо частной застройки враг хочет настроить многоэтажки, которые затем продадут в ипотеку.
Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин, отметив, что россияне планируют снести не только частные дома, но и исторические здания в несколько этажей, в частности, на улице Торговой и Итальянской. Он добавил, что оккупанты хотят на этом заработать.
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"Это – не хаотический снос домов", – подчеркнул Забавин.
Мариупольцы рассказывают о том, что так называемая "оккупационная комиссия", которая приходит фиксировать "ущерб" от повреждений, уменьшает уровень того, насколько пострадало жилье. К примеру, захватчики могут оценить дотла сгоревшую квартиру как ту, которая пострадала "всего на 20%".
Соответственно, и компенсацию просто смешную, которой не хватит на то, чтобы даже весь сгоревший хлам вынести из этой квартиры. Это не редкие случаи, это почти по всему городу происходит,
– рассказал депутат Мариупольского горсовета.
Компенсации может и не быть
Оккупанты на местах домов, которые снесли, а до этого обстреляли, когда захватывали город, начали заливать фундамент. Там начались работы по строительству. Враг уже объявил, что построенное жилье отдадут на продажу под ипотеку.
Оставшиеся без домов люди проживают у родственников или в полусгоревших домах. Кое-кто живет в подвалах этих построек.
"Они узнают день за днем, что никакой компенсации, никакого жилья им не будет. "Берите в ипотеку то, что будет строиться на месте этих сначала уничтоженных, а затем снесенных домов", – рассказал Дмитрий Забавин.
Что происходит в Мариуполе: новости
- 29 декабря в городе раздались взрывы. Очевидцы сообщали, что было очень громко. Однако оккупанты не сказали, что именно произошло. По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, взрыв произошел с эпицентром в Кальмиусском районе.
- Оккупанты завозят в Мариуполь ОМОН. Силовиков держат в городе "на всякий случай", ведь люди, которых выселили из домов, недовольны. ОМОН также "держит в узде" приехавших из России мигрантов. Их вылавливают и забирают в военкоматы.
- Россияне в Мариуполе находятся в постоянном напряжении, ведь город все чаще под прицелом ВСУ. Оккупанты вынуждены прилагать усилия, чтобы не стать мишенью. Поэтому враг постоянно перемещает по городу технику и живую силу.