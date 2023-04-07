В России появляются группы активистов, готовых к вооруженному сопротивлению режиму, – ГУР
Среди гражданского населения России растет недовольство политикой Путина и в целом Кремля. В Главном управлении разведки даже убеждены, что граждане враждебного государства готовы с оружием в руках выходить против сидящих в Москве чиновников.
В пятницу, 7 апреля, спикер ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона отметил, что население России лишено каких-либо легитимных средств борьбы и влияния на власть. По его словам, это может способствовать созданию групп активистов, готовых к свержению путинского режима вооруженным путем.
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Сопротивление внутренней оккупации
Отметим, что так Юсов прокомментировал новости из Брянской области в России. Собственно, губернатор этого региона заявлял, что украинская диверсионно-разведывательная группа якобы проникла вглубь области.
Ситуация в России становится все напряженнее. Появляются местные группы активистов, которые готовы к уже вооруженному сопротивлению против внутренней оккупации, которой они считают власть Путина и его режима. И, таким образом, они готовы защищать собственные права, поскольку власти Путина лишили население самой России в любые легитимные средства борьбы,
– сказал спикер.
Кроме того, он отметил, что "и иноагенты, и тюрьмы, и покушения, и нападения" – это тот режим террора, в котором россияне давно живут, однако им все труднее с ним мириться.
Как отметил спикер, подливает масла в огонь и провоцирует недовольство масс также тот факт, что Путин использует в основном представителей порабощенных народов как "пушечное мясо". Это и побуждает их к пробуждению.
Поэтому этот анахронизм, каков современная Российская Империя, называемая Россией, – безусловно, в нем много противоречий. Эти противоречия именно в такой острой фазе становятся более очевидными и рано или поздно приведут к трансформации самой России,
– заявил представитель ГУР.
Что же произошло в Брянске
- Собственно, оккупанты начали уверять, что российские пограничники заметили украинскую ДРГ на днях и что якобы 20 ее представителей "пытались проникнуть" вглубь России.
- Фактически спикер ГУР своим заявлением опроверг этот бред. Кроме того, в Российском добровольческом корпусе отмечали, что именно они наведывались в Брянскую область.