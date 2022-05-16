Россияне хотят уничтожить промышленные объекты на Донбассе и бьют по Николаеву: ситуация в регионах
Украина уже 82 день борется с нашествием российских оккупантов. На Востоке и на юге нашего государства продолжаются ожесточенные бои.
Но есть области, которые можно считать относительно спокойными. О ситуации в регионах Украины рассказали в областных военных администрациях, сообщает 24 канал.
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Где было относительно спокойно
Согласно сообщениям администраций спокойной можно назвать ночь в следующих областях:
- Волынская;
- Закарпатская;
- Ровненская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая;
- Одесская;
- Винницкая;
- Запорожская;
- Тернопольская;
- Львовская;
- Хмельницкая;
- Житомирская;
- Днепропетровская;
- Кировоградская;
- Черкасская;
- Черниговская;
- Киевская;
- Сумская;
- Полтавская.
Ситуация на Харьковщине и Донбассе
В харьковских микрорайонах Салтовка и Шевченковский были обстрелы, из-за которых 4 человека получили ранения.
В области россияне били по Чугуевскому району, есть 2 раненых. Также враг наносил удары по Дергачам, Барвенково, пострадавших нет. На Изюмском направлении продолжаются бои.
В Луганской области российские оккупанты массированно вели обстрелы Северодонецка. Из-за удара по местной больнице 2 погибших и 9 раненых, среди которых ребенок. Из артиллерии и систем залпового огня атаковали Лисичанск, Приволье, Новодружеск, Рубежное, Воеводовку, Белогоровку. Последствия ночных обстрелов Северодонецка и Лисичанска еще уточняются.
В Донецкой области ситуация существенно не изменилась, она остается в острой фазе, но под контролем наших военных. По всем линиям столкновения враг ведет интенсивные обстрелы.
Также в регионе россияне действуют коварно и пытаются вывести из строя промышленные объекты. За 15 мая обстреляли Фенольный завод в Нью-Йорке, а сегодня снова атакуют Авдеевский коксохимический завод. С 4 часов утра длится артподготовка россиян по селу Новомихайловка, было два авианалета.
Что происходит на Юге
Утром в Николаеве была серия мощных взрывов. Они произошли в результате ракетных ударов врага и ударов из РСЗО россиян по жилым кварталам города. Предварительно известно о пожаре автомобиля и мебельном салоне. Один человек ранен.
Беспокойно было и в области. Обстреливали днем и вечером Широковскую общину. Россияне повредили дома и ранили людей. Также обстреляли Березнеговатскую общину. Есть 2 погибших и 1 раненый, повреждены жилые дома.
В Херсонской области ситуация стабильно критичная. Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты и позиции ВСУ на подконтрольных Украине территориях.
Боевые действия продолжаются вблизи Херсона и в общинах, расположенных на границе с Зеленодольским, Кривым Рогом, Снегиревкой и Николаевом.
По словам местных, есть значительные повреждения и разрушенные дома, школы, детские сады, уничтоженная и заминированная дорожная инфраструктура.
Сводка Генштаба на утро 16 мая
- Генштаб ВСУ подтвердил, что в знаменитой Чернобаевке россиян разбили 20 раз. Враг потерял там живую силу и технику, количество наших военных уточняют. Об ударе накануне уже заявлял Алексей Арестович.
- Также наши военные рассказали, что российские оккупанты обстреливают Донецкую область из всего спектра вооружения. У них есть хитрый план – хотят изнурить наши ВСУ. Враг разрушает окопы защитников, чтобы продолжать наступление, но у него ничего не получится.
- По данным Генштаба, российские захватчики еще и планируют наступление в районе города Изюм. Они пытаются помешать нашим военным дойти до границы с Россией, чтобы прогнать врага.
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