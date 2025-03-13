Россияне активно давят на Торецк, перебросили дополнительные силы с двух других направлений

Ситуация на фронте остается сложной. Враг продолжает наступать и давить на нескольких направлениях.

Представитель оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец рассказал, что войска России активно давят на город Торецк, увеличив количество штурмовых действий и артиллерийских обстрелов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

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Количество артиллерийских обстрелов увеличилось

По словам представителя, враг сосредоточил основные усилия на захвате именно города Торецк и активно давит там. Кроме этого, на это направление привлекли силы 150-й мотострелковой дивизии и некоторые подразделения, сняты с Кураховского и Покровского направлений.

Активность штурмовых действий увеличилась. Сегодня можно сказать, что это среднесуточное количество штурмовых действий за неделю, который прошел, также увеличилась артиллерийская активность на Торецком направлении за счет того, что туда были приобщены подразделения из других направлений,

– пояснил Запорожец.

Изменилась тактика российских штурмов. Запорожец отметил, что увеличилось количество людей. Раньше это были два три или четыре военнослужащих, то на этой неделе – от двух до десяти.

Это уже такое полноценное отделение может наступать на ту или иную позицию. Также уже применяют мотоциклы для того, чтобы добраться до центральной части города,

– добавил он.

Оккупанты проводят штурмы с четырех-пяти утра и заканчивают днем, однако они несут серьезные потери.