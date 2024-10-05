Россия имеет силы, чтобы вести наступательные действия: что еще может происходить на фронте

Российские войска, однозначно, не достигли целей, которые перед ними поставило командование. Речь идет о выходе к административным границам Донецкой области. Однако из-за масштабов России, оккупантам, к сожалению, удается сохранять наступательный потенциал.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что Силам обороны через некоторое время, возможно, придется тактически отступить с определенных позиций. Октябрь и ноябрь 2024 года будут непростыми для Украины.

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Ресурсы России

Александр Мусиенко отметил, что Россия имеет еще силы, чтобы вести наступательные действия.

"Они (оккупанты – 24 Канал) сейчас пытаются прорываться вперед насколько это возможно. Россияне хотят воспользоваться определенной эйфорией среди личного состава, из-за того, что есть продвижение, в частности в Угледаре Донецкой области", – высказался руководитель Центра военно-правовых исследований.

Он подчеркнул, что стоит понимать, что российские войска пока сохраняют свой потенциал. Он уменьшается, но до сих пор есть.

Важно! В Минобороны Эстонии прогнозируют, что до конца 2024 года украинские войска могут оставить Покровск из-за активных действий россиян. По словам подполковника Янека Кессельманна, российские силы продвинулись на 1 – 2 километра к городу, сейчас они в 7 километрах от него. Если темп наступления сохранится, то ВСУ придется отступить на более глубокие позиции.

Силам обороны необходимо больше оружия, чтобы осуществлять удары по военным объектам страны-агрессора. Важным пунктом также является уничтожение вражеской пехоты, которая очень активно и непрерывно наступает на оборонительные позиции Украины.

Я не согласен с оценками некоторых западных аналитиков и СМИ, которые говорят, что Россия мобилизует не менее 30 тысяч граждан ежемесячно. Я думаю, что это число другое, ведь их потери насчитывают большее количество. Несмотря на это, оккупантам все же удается компенсировать их так, чтобы это не влияло на ход наступательных операций,

– сказал Александр Мусиенко.