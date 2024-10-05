Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що Силам оборони за деякий час, можливо, доведеться тактично відступити з певних позицій. Жовтень та листопад 2024 року будуть непростими для України.

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Ресурси Росії

Олександр Мусієнко зауважив, що Росія має ще сили, аби вести наступальні дії.

"Вони (окупанти – 24 Канал) зараз намагаються прориватися уперед наскільки це можливо. Росіяни хочуть скористатися певною ейфорією серед особового складу, через те, що є просування, зокрема у Вугледарі Донецької області", – висловився керівник Центру військово-правових досліджень.

Він підкреслив, що варто розуміти, що російські війська поки зберігають свій потенціал. Він зменшується, але досі є.

Важливо! У Міноборони Естонії прогнозують, що до кінця 2024 року українські війська можуть залишити Покровськ через активні дії росіян. За словами підполковника Янека Кессельманна, російські сили просунулися на 1 – 2 кілометри до міста, зараз вони за 7 кілометрів від нього. Якщо темп наступу збережеться, то ЗСУ доведеться відступити на глибші позиції.

Силам оборони необхідно більше зброї, щоб здійснювати удари по військових об'єктах країни-агресорки. Важливим пунктом також є знищення ворожої піхоти, яка дуже активно та безперервно наступає на оборонні позиції України.

Я не згоден з оцінками деяких західних аналітиків та ЗМІ, які кажуть, що Росія мобілізує щонайменше 30 тисяч громадян щомісяця. Я думаю, що це число інше, адже їхні втрати налічують більшу кількість. Попри це, окупантам все ж вдається компенсувати їх так, щоб це не впливало на хід наступальних операцій,

– сказав Олександр Мусієнко.