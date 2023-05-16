"Потенциал абсолютно исчерпан": Буданов оценил подготовку оккупантов

Кирилл Буданов считает, что россияне абсолютно исчерпали потенциал для наступательных действий. Вместе с тем, оккупанты тщательно готовятся к обороне.

По мнению начальника ГУР МО, россияне в настоящее время могут проводить только некоторые локальные действия. К примеру Кирилл Буданов приводит постоянный штурм Бахмута, где враг может за день не пройти и 50 метров в своих так называемых "наступательных операциях".

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Буданов оценил потенциал врага

В ГУР МО считают, что россияне полностью исчерпали потенциал для наступательных действий или операций. Вместо этого оккупанты готовятся к обороне, выстраивая по несколько линий сдерживания.

Он (наступательный потенциал – 24 Канал) абсолютно исчерпан, у них сейчас есть серьезный потенциал для обороны. Это верно. Оборону они построили эшелонированную, правильную, мощную. Но это уже не та русская армия, которая могла проводить серьезные наступательные операции,

– заявил Буданов.

Вместе с тем он подчеркнул, что к военным действиям на территории Украины привлечены почти 400 тысяч личного состава. Среди них примерно 370 000 военных компонентов, около 20 тысяч – войск Росгвардии и почти 7 тысяч различных видов военизированных формирований.

Буданов рассказал о возможностях оккупантов: смотрите видео

В разведке намекнули на причастность к подрыву российских пропагандистов

Во время интервью у главы разведки спросили, являются ли целями для ГУР кремлевские пропагандисты – Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян и другие.

"Мы получили уже многих. Есть публичные медийные случаи, которые стали достоянием общества", – сказал он.

Вместе с тем, Буданов отказался комментировать инцидент с недавним подрывом автомобиля российского пропагандиста Захара Прилепина. Глава разведки заявил, что пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть причастность украинских спецслужб.

Следует напомнить, что ранее глава ГУР обещал возмездие всем виновным россиянам. Он заверил, что у Украины достаточно собственных сил и средств, чтобы найти российских преступников, которые убивали или издевались над гражданами.