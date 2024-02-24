По мнению бывшего министра энергетики России и оппозиционера Владимира Милова, которое он высказал в эфире 24 Канала, это хорошая новость для украинцев, но плохой показатель для Владимира Путина. Работа в 2 смены свидетельствует о том, что россияне работают на пределе своих возможностей.
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Почему Россия не откроет новые производства
Милов рассказал, что летом 2023 года производство готовых металлических изделий – оружия и боеприпасов – по данным Росстата, выросло на 30 – 40% в годовом выражении. Однако к концу года темпы снизились до 8 – 10%.
Они выходят на плато. Почему? Для увеличения производства нужно строить новые линии, а для этого нужны станки, которых не производят в России. Нужно особое оборудование, которое даже Китай не может поставлять,
– сказал экс-глава министерства энергетики России.
Ходили слухи, что страна-агрессор скрыто покупает в большом количестве станки у Тайваня. Власти страны среагировали и ввели дополнительные санкции и штрафы для своих компаний.
Россия не сможет строить новые линии строительства из оружия и боеприпасов по 2 причинам:
- нет станков;
- имеющиеся производства преимущественно основаны на оборудовании Запада. Оно будет изнашиваться и нуждаться в обслуживании.
Если перерезать каналы поставок от западных производителей и строго за этим следить, это дело можно серьезно сдержать и даже разрушить.
Почему оборонка России не похожа на Западную
Российская оборонка отличается от европейских ВПК тем, что не имеет никакой конвергенции с гражданской продукцией.
К примеру, компании Airbus Defence and Space, Lockheed Martin или Boeing производят много гражданских продуктов. Там есть перелив кадров и технологий. Они не зависят от государственного заказа.
В России наоборот: когда деньги из госбюджета поставляются – военные предприятия работают, как только они закончатся – производство станет на паузу.
До полномасштабного вторжения продажа оружия за границу приносила 15 миллиардов долларов ежегодно. Сейчас россияне скрывают данные, по оценке Милова, экспорт снизился до 5 – 6 миллиардов долларов.
Осталось лишь одно "русло" – госбюджет. Если он будет "пересыхать", а тут еще дефицит производственных мощностей, сейчас у оборонной системы такие успешные времена, но дальше это не сохранится,
– констатировал Владимир Милов.
Проблемы россиян из-за войны в Украине
- В ночь на 24 февраля на Новолипецком металлургическом комбинате в России прогремели мощные взрывыкак всегда захватчики пожаловались на атаку БПЛА и отчитались об "успешной" работе ПВО. На самом деле атаку организовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины совместно с Воздушными Силами.
- Российская авиация потеряла еще один авиационный комплекс радиолокационного обнаружения и наведения А-50. Самолет сбили над Азовским морем, а "мягко" приземлился вблизи города Ейск. Теперь у России всего 7 судов А-50. Украина в очередной раз доказала, что нет ничего невозможного, и запустила обратный отсчет по этим самолетам-разведчикам.
- Пока россияне не торопятся участвовать в так называемой "СВО", Россия активно вербует людей по всему миру. Например, из Сирии может привлечь около тысячи бойцов, даже несмотря на то, что когда-то оккупанты бомбили и уничтожали сирийские города.