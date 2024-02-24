На думку колишнього міністра енергетики Росії та опозиціонера Володимира Мілова, яку він висловив в етері 24 Каналу, це добра новина для українців, але поганий показник для Владіміра Путіна. Робота у 2 зміни свідчить про те, що росіяни працюють на межі своїх можливостей.

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Чому Росія не відкриє нові виробництва

Мілов розповів, що влітку 2023 року виробництво готових металевих виробів – зброї та боєприпасів – за даними Росстату, зросло на 30 – 40% у річному вираженні. Однак до кінця року темпи знизилися до 8 – 10%.

Вони виходять на плато. Чому? Для збільшення виробництва потрібно будувати нові лінії, а для цього потрібні станки, яких не виробляють в Росії. Потрібне особливе обладнання, яке навіть Китай не може постачати,

– сказав ексглава міністерства енергетики Росії.

Ширилися чутки, що країна-агресорка приховано купує у великій кількості верстати у Тайваню. Влада країни зреагувала та ввела додаткові санкції та штрафи для своїх компаній.

Рада Європейського союзу ухвалила 13-й пакет обмежувальних заходів проти Росії. Пакет передбачає санкції проти 106 людей та 88 юридичних осіб.

Росія не зможе будувати нові лінії будівництва зі зброї та боєприпасів з 2 причин:

немає станків;

наявні виробництва переважно засновані на обладнанні Заходу. Воно зношуватиметься та потребуватиме обслуговування.

Якщо перерізати канали постачання від західних виробників та суворо за цим слідкувати, цю справу можна серйозно стримати та навіть зруйнувати.

Чому оборонка Росії не схожа на Західну

Російська оборонка відрізняється від європейських ВПК тим, що не має жодної конвергенції з громадянською продукцією.

До прикладу, компанії Airbus Defence and Space, Lockheed Martin або Boeing виробляють багато цивільних продуктів. Там є перелив кадрів та технологій. Вони не залежать від державного замовлення.

У Росії навпаки: коли гроші з держбюджету постачаються – військові підприємства працюють, щойно вони закінчаться – виробництво стане на паузу.

До повномасштабного вторгнення продаж зброї за кордон приносив 15 мільярдів доларів щороку. Зараз росіяни приховують дані, за оцінкою Мілова, експорт знизився до 5 – 6 мільярдів доларів.

Залишилося лише одне "річище" – держбюджет. Якщо він буде "пересихати", а тут ще дефіцит виробничих потужностей, зараз в оборонної системи такі успішні часи, але далі це не збережеться,

– констатував Володимир Мілов.

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