россияне активно ищут партизан в Запорожье и Херсонской области

На временно оккупированных территориях Украины действуют силы сопротивления. россияне панически ищут врагов.

Об этом сообщают источники 24 канала в разведке. оккупанты пытаются найти партизан.

К теме Мэр Мелитополя рассказал об основных задачах партизанских сил в городе и их результатах

Как действуют захватчики

Россияне установили блокпосты в Любимовке вблизи Новой Каховки на Херсонщине и в Мелитополе на Запорожье. Они проверяют мужчин и устраивают допросы.

Вероятно, после рейда будут перемещаться в другие населенные пункты,

– отметили в источнике.

оккупанты постоянно страдают от диверсий на железной дороге. Кроме того, люди помогают Вооруженным Силам корректировать наведение ракет на российских убийц.

Совершившие партизаны под Мелитополем

Украинские партизаны взорвали мост вблизи Мелитополя , который имел стратегическое значение для россиян. Мэр Иван Федоров пояснил, что оккупанты используют город как логистический центр перевозки техники и боеприпасов на Запорожье и Херсонскую область. Главной артерией для них железная дорога, поэтому именно на ней концентрируются партизаны.

"Очередной мост взорвали в ночь на воскресенье и враги до сих пор не могут его восстановить и даже не могут понять, что с этим делать, потому что разбирают завалы", – сказал Федоров.

Кстати Оккупанты вывозят свои семьи из Мелитополя, в городе началась массовая "фильтрация", - мэр

Помешать псевдореферендуму

Партизаны в Мелитополе пытаются помешать фейковому референдуму кафиров. Уже взорвали штаб "единой россии". Силы сопротивления объявили охоту на россиян и на тех, кто им помогает.

Обратите внимание – что известно об агитационной кампании российских убийц: смотрите видео