Путин делает командиров своей армии крайними за провалы в Украине

Россия проигрывает украинским защитникам в поле боя. С начала октября пропагандисты устраивают истерики, что "спецоперация идет не по плану".

Об этом рассказали в Центре стратегических коммуникаций. Заметили, что после бегства убийц из Лимана началась сильная информационная атака России на собственные Минобороны и Генштаб.

К теме Ничтожные: как провалилась новая попытка России аннексировать украинские земли

Вероятно, такие приступы контролируют с верхушки Кремля. Информационная атака началась после сообщения Рамзана Кадырова. Он обвинил в поражении командующего группировкой войск "Центр" Александра Лапина.

"Досадно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина к рядовому, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор", – написал Кадыров.

Пропагандисты обвиняют военных

Слова Кадырова поддержал Пригожин, командующий вагнеровцами. Это произошло на фоне псевдореферендумов и частичной мобилизации. Впоследствии пропагандисты подхватили волну недовольства и начали угрожать тюрьмой за измену, преступную халатность и ложную информацию.

За поражения на фронте ответственными были выставлены военные руководители и Генштаб. Их обвинили в неумелых действиях и саботаже и пригрозили наказанием. Это могло быть сделано с намерением заставить армию лучше воевать, возможно предупредить внутренний саботаж путинизма, – объясняют в Генштабе.

Добавили, что это может быть сведением "внутренних счетов" между ведомствами. Следовательно, путинский чекистский режим разрушает не только жизнь мирных украинцев, но и представление о военной чести в самой русской армии.

Кстати "Путин услышал наши молитвы": как россияне отреагировали на обстрел Украины

Потери российских убийц

За время полномасштабной войны погибли минимум 63 110 россиян. За предыдущие сутки ликвидировали 240 оккупантов. Также захватчики потеряли 9 танков, 13 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, 1 самолет, 17 беспилотников.

Обратите внимание – как в России реагируют на поражение: смотрите видео