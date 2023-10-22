Это большая проблема: что нужно ВСУ, чтобы противодействовать БПЛА "Орлан"

Российские оккупанты на линии фронта используют беспилотники типа "Орлан" для того, чтобы разведывать и собирать информацию. Это препятствует украинским защитникам.

Пока полной базы инструментов для борьбы с этим видом летательных аппаратов у Украины нет. Об этом 24 Каналу отметил эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко. Он подчеркнул, что сейчас необходимо для более эффективного противодействия.

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Борьба с БПЛА "Орлан"

Россияне имеют в своем арсенале достаточное количество беспилотников "Орлан". Они относительно дешевые в производстве.

"Это один из способов для россиян собирать информацию о происходящем вдоль линии фронта. И попытка залетать немного дальше, где расположены подразделения ВСУ для того, чтобы понимать куда бить российской фронтовой авиации, которую они активно используют", – пояснил эксперт по международной. безопасности.

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Для того чтобы эффективно противодействовать "Орланам" и другой российской авиации, украинским защитникам крайне нужны западные истребители F-16. Более того – важно получить всю линейку, чтобы ликвидировать вражескую технику и на суше, и в море.

"Я думаю, мы получим всю линейку. Там можно использовать вооружение класса и "воздух – воздух", "воздух – поверхность" и соответственно разные типы ракет, с разным назначением, разными боеголовками", – добавил Тарас Жовтенко.

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