Ослы и лошади в российской армии: связано ли использование с дефицитом транспорта

Российские оккупанты все чаще используют ослов и лошадей в прифронтовой зоне для доставки грузов на передовую. В инфопространстве предполагают, что таким образом россияне пытаются перекрыть недостаток бронетехники и транспорта.

Однако, вражеские войска могут использовать "вьючный транспорт" и по другим причинам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Смотрите также Силы Путина уже не те, – экс-глава разведки ответил, на сколько еще хватит россиян

Почему россияне используют ослов и лошадей в качестве транспорта

Как сообщает Defense Express, до февраля 2022 года вьючный транспорт в своем распоряжении официально имели по меньшей мере два подразделения российской армии.

Речь идет о 55-й мотострелковой бригаде из состава 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа и 34-й отдельной мотострелковой горной бригаде из состава Южного военного округа.

Стоит отметить, что в 55-й бригаде были вьючные лошади монгольской породы, а в 34-й бригаде – карачаевской породы. В обоих случаях речь идет именно о специфических "транспортных средствах", формально предназначенных для логистических задач в горной местности.

В издании говорят, что использование лошадей и ослов для логистических задач на просторах Украины может выглядеть слишком экзотично.

Однако, в некоторых материалах в открытом доступе можно заметить, что россияне жалуются на то, что активность украинских дронов в прифронтовой зоне настолько высока, что создает "серую зону", глубиной несколько километров от линии боестолкновения, куда безопасно не может проехать никакой транспорт.

Поэтому российским военным приходится использовать свой личный состав в роли "вьючного транспорта". Именно поэтому решение пользоваться лошадьми и ослами для оккупантов может выглядеть более рациональным. Однако пока неизвестно, насколько долговременной будет такая практика.

Отметим, что россияне применяют на поле боя самый разнообразный транспорт. В частности, ранее сообщалось, что они штурмуют украинские позиции, передвигаясь на мотоциклах. Во время штурма они могут одновременно использовать до 30 единиц такого транспорта.