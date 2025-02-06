Однак, ворожі війська можуть використовувати "в'ючний транспорт" і з інших причин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

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Чому росіяни використовують віслюків та коней як транспорт

Як повідомляє Defense Express, до лютого 2022 року в'ючний транспорт у своєму розпорядженні офіційно мали щонайменше два підрозділи російської армії.

Йдеться про 55-ту мотострілецьку бригаду зі складу 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу та 34-ту окрему мотострілецьку гірську бригаду зі складу Південного військового округу.

Варто зазначити, що у 55-й бригаді були в'ючні коні монгольської породи, а в 34-й бригаді – карачаївської породи. В обох випадках мова йде саме про специфічні "транспортні засоби", що формально призначені для логістичних завдань у гірській місцевості.

У виданні кажуть, що використання коней та віслюків для логістичних завдань на просторах України може виглядати надто екзотично.

Однак, в деяких матеріалах у відкритому доступі можна зауважити, що росіяни бідкаються на те, що активність українських дронів в прифронтовій зоні настільки висока, що створює "сіру зону", глибиною кілька кілометрів від лінії боєзіткнення, куди безпечно не може проїхати ніякий транспорт.

Через це російським військовим доводиться використовувати свій особовий склад у ролі "в'ючного транспорту". Саме тому рішення користуватися конями та віслюками для окупантів може виглядати більш раціональним. Проте поки невідомо, наскільки довготривалою буде така практика.

Зазначимо, що росіяни застосовують на полі бою найрізноманітніший транспорт. Зокрема, раніше повідомлялося, що вони штурмують українські позиції, пересуваючись на мотоциклах. Під час штурму вони можуть одночасно використовувати до 30 одиниць такого транспорту.