Владімір Путін намагається тиснути на різних напрямках, але ресурсів у нього недостатньо. Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, додавши, що дають про себе знати величезні втрати в окупаційній армії.

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Путін не виграв жодну стратегічну битву

Щодня Україна знищує до 2000 окупантів. За останні місяці мовиться про 45 – 48 тисяч, це повноцінна армія. Навіть Інститут вивчення війни підтверджує, що Україна знищує більше сил, ніж Росія може мобілізувати за місяць, тобто ресурси вичерпуються.

Зрозуміло, що Владімір Путін хоче максимально натиснути, щоб ми пішли на переговори. Це усуне проблему мобілізації, а також внутрішні негаразди, неспроможність ВПК справлятися з поставленими завданнями.

Очільник Кремля розуміє, що не виграв жодної стратегічної операції: не захопив Покровськ, Слов'янськ, не витіснив ЗСУ з Курщини. Україна справді змушена відходити з низки населених пунктів, але так ми створюємо передумови для нових контрударів.

Він ще наростить ресурси, пробуватиме завдавати удари по Покровську, Часовому Яру, Торецьку – все це ще буде. Але це вже не ті сили,

– підкреслив генерал армії.

На цьому етапі Україні дуже важливо отримати військову перевагу, найперше в далекобійних засобах ураження. Це забезпечить потужні переваги над ворогом на всіх напрямках фронту.

Як змусити Росію програти

Російський диктатор продовжить нав'язувати свої позиції, якщо не отримає потужної відповіді на полі бою. У США лунають заяви про те, що потрібні поступки з обох сторін, але Путін до цього не готовий. Єдиний шанс щось змінити – активно протидіяти окупантам на фронті.

У США та союзників є дуже системні методи впливу на Путіна та російські еліти. Військова складову пов'язана з ослаблення режиму всередині Росії. Тоді почнуться процеси, які вплинуть на економіку, соціальну сферу та невдоволення людей своїм диктатором. Все це на тлі програшу на фронті, відповідно Росію чекатиме колапс.

Тільки комплексні дії можуть повпливати на ситуацію. Ми тримаємо зараз фронт, а у ворога вже немає ресурсів для тактичних наступальних операцій,

– наголосив Микола Маломуж.

Треба переконати Дональда Трампа і його оточення, що тільки ефективний захист України поставить на місце агресора та сприятиме побудові нового світопорядку, де немає місця для застосування ядерної зброї та нових війн.

Нагадаємо, президент США заявив, що веде "конструктивні переговори з росіянами", адже війні треба покласти край. Уже заплановані зустрічі з різними сторонами.