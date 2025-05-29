"Плащи-невидимки" у россиян: в "Хартии" рассказали о последних хитростях оккупантов

Российские военные на фронте используют "плащи-невидимки", которых не видно в тепловизоры. Таким образом они маскируют свои перемещения.

Командир 13 бригады НГУ "Хартия" полковник Максим Голубок с позывным "Альтаир" в разговоре с 24 Каналом поделился, что враг часто прибегает к таким методам маскировки.

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О применении россиянами "плащей-невидимок"

Кроме "плащей-невидимок" для маскировки своих перемещений, по словам "Альтаира", оккупанты также используют средства радиоэлектронного подавления.

Между собой у нас много таких примеров, когда группа перемещается с двумя средствами в голове и в хвосте группы,

– подчеркнул он.

Но украинские военные ищут возможность для того, чтобы выявлять такие группы на расстоянии для их уничтожения.

Напомним, что потери российской армии по состоянию на 29 мая составляют почти 985 тысячи убитыми и ранеными.

О российской тактике

Максим Голубок рассказал, что россияне применяют комбинированный подход к решению задач. Они используют бронетехнику, которая "зашивается мангалами".

Они думают, что это будет защищать ее от наших дронов,

– отметил боец.

Также оккупанты используют мотоциклетные подразделения за счет массированного применения их на направлениях. Третья волна – это непосредственно малые пехотные группы, которые путем просачивания пытаются найти какие-то слабые места в украинской обороне, чтобы потом нанести удар.

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