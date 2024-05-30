Использовали танк как такси, – командир экипажа БпЛА рассказал о странных действиях россиян на фронте

Российские военные прибегают к довольно интересным действиям на поле боя, чтобы достичь хоть каких-то результатов. В последнее время они начали использовать квадроциклы, однако дошли и до других средств.

Подробнее о тактике россиян 24 Каналу рассказал командир экипажа БпЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш. К слову, напомним, что ранее оккупанты использовали на поле боя даже велосипеды.

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Как россияне действуют на фронте

FPV-дроны прекрасно работают на фронте, не позволяя воплощать россиянам их планы. А для достижения задач оккупанты теперь используют довольно странные тактики.

Там, где работает экипаж "Кара небесная", количество оккупантов значительно увеличилось по сравнению с прошлым месяцем. Они использовали огневую технику, БТРы и танки. В то же время переделывали их в банальное такси. То есть они использовали танки и БТРы как такси. Силы бригады "Рубеж" их было уничтожено,

– отметил Андрей Отченаш.

Фактически россияне обшивают танки металлом. Внутрь набивают большое количество пехоты. Главной задачей такого "такси" довезти личный состав максимально близко к украинским позициям.

"Рабочая ли это схема? И да, и нет. Потому что россиянам действительно иногда удавалось близко подъехать под наши позиции. Но их просто уничтожили FPV-дронами. Поэтому они вроде бы и подошли к нашим позициям, но сделать что-то дальше у них не получилось", – объяснил командир экипажа "Кара небесная".

Поэтому количество техники, которую используют россияне, значительно уменьшилось. Они понимают, что FPV-дроны их быстро уничтожать.

К слову, военный также рассказал, что бригада "Рубеж" за последнее время взяла в плен 20 военнослужащих страны-агрессора. Интересно, что некоторых из них мобилизовали в конце марте. То есть это были мужчины, которые вообще не проходили военной подготовки.

Актуальные потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения российская армия сократилась уже на 506 260 оккупантов. 1160 из них удалось уничтожить за последние сутки 30 мая.

Однако от умелых действий украинских военных страдает не только живая сила врага, но и его техника. Так, по состоянию на 30 мая ВСУ уничтожили: