Россияне сначала делают, потом с испуга оправдываются, – Данилов об атаке дрона США
Атака американского беспилотника MQ-9 Reaper – сознательная провокация России. После нее они испугались и начали заявлять, что не имеют никакого отношения к инциденту.
Об этом в эфире 24 Канала заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил заявление официальных представителей США, что они продолжат свои наблюдения там, где считают необходимым в рамках международного права.
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Хочет ли Россия так втянуть НАТО в войну
Алексей Данилов назвал Россию известной страной-провокатором и напомнил войну, которую начал Гитлер.
Что Гитлер, что Путин – близнецы. Одинаковы ростом и больны головой. Россияне будут хотеть вовлечь именно страны НАТО в свои провокации, но обращать внимание на это не нужно,
– отметил секретарь СНБО.
Он добавил, что России не хотелось бы получать поражение от Украины, а лучше от НАТО. Впрочем, никто расшатывать ситуацию им не позволит и вовлекать другие страны тоже.
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Повторит ли враг "эксперимент"
Алексей Данилов считает, что подобной ситуации больше не будет – россияне слишком далеко зашли. Об этом свидетельствует и их испуг, и "открещение" от провокаций. Так было уже в 2014 году после сбития гражданского пассажирского самолета MH-17.
"Они (россияне – 24 Канал) до последнего утверждали, что не имеют к этому никакого отношения. Сейчас начались активные процессы в Нидерландах именно по этому делу. Я думаю, скоро мы станем свидетелями интересных фамилий, которые обязательно обнародуют, кто же давал команду, под чьим руководством это происходило", – сообщил в эфире чиновник.
Атака MQ-9 Reaper: последнее
- Причастность россиян к атаке 14 марта американского беспилотника бесспорна – 24 Канал собрал подробную информацию.
- Глава Пентагона Ллойд Остин побеседовал с российским министром обороны Сергеем Шойгу по поводу инцидента над Черным морем.
- Представитель Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что действия российских пилотов были опасны и непрофессиональными и это могло "спровоцировать гораздо больший инцидент".