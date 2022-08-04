россияне из артиллерии обстреляли Торецк: 8 погибших, среди раненых – дети

Оккупанты продолжают террор против мирного населения нашего государства. Около 11:00 они обстреляли Торецк в Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко. Вражеская атака унесла 8 жизней мирных жителей.

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Последствия очередного российского преступления

В результате обстрела города россиянами из артиллерии, 4 мирных жителя получили ранения. Среди них 3 детей.

Оккупанты попали в остановку общественного транспорта, где на момент обстрела было скопление людей. Также захватчики повредили церковь и ранили священника. Окружающие дома также повреждены.



Повреждена церковь в Торецке / Фото из телеграма Павла Кириленко



Последствия обстрела Торецка / Фото с телеграма Павла Кириленко

Павел Кириленко на фоне ежедневных российских преступлений оккупантов обратился к жителям Донецкой области с призывом эвакуироваться.

Ежедневно российские оккупанты бьют по гражданским – ежедневно у нас погибшие и раненые. Все, кто до сих пор остается на Донетчине, подвергают себя смертельной опасности! Обращаюсь ко всем жителям области: не превращайте себя в российскую мишень! Эвакуируйтесь вовремя,

– подчеркнул Кириленко.

Реакция Офиса Президента

На трагедию отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что россия должна быть признана государством-спонсором терроризма.

Торецк. Очередной теракт страны-террориста России. Обстрел мирного района, есть погибшие и раненые люди. Сколько еще должно быть жертв, чтобы мир признал россию страной-спонсором терроризма?

– подчеркнул Ермак.

Эвакуация из Донецкой области

28 июля министр реинтеграции Ирина Верещук анонсировала масштабную эвакуацию из Донецкой области. Министр призвала дончан эвакуироваться, поскольку из-за боевых действий существует риск не только попасть под обстрелы, но и остаться без еды, лекарств и тепла.

30 июля Кабмин объявил об обязательной эвакуации местных жителей из Донецкой области. Людям, которые не захотят выезжать, придется подписать письменное согласие.

Из Донетчины планируют эвакуировать около 200 тысяч человек. Из них 50 тысяч – это дети. Во вторник, 2 августа, в Кропивницкий прибыл эвакуационный поезд из Донецкой области – первый рейс с жителями области в пределах обязательной эвакуации.

Главное об эвакуации из Донецкой области / инфографика Минреинтеграции

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