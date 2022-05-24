Россияне из авиации и тяжелой артиллерии нанесли 14 ударов по Донбассу: есть погибшие и раненые
Источник:Нацполиция
Только за сутки россияне нанесли 14 ударов по Донецкой области. К сожалению, есть и погибшие, и раненые.
Разрушения претерпели 40 гражданских объектов. Правоохранители опубликовали фото разбитых домов.
Враг штурмует Тернову, Тошковку и Устиновку: какая ситуация на главных направлениях наступления
Обстрелы Донбасса
Российские войска обстреливали гражданских из авиации, танков, тяжелой артиллерии, ракетных установок. В частности, враг ударил по населенным пунктам:
- Бахмут,
- Лиман,
- Соледарь,
- Авдеевка,
- Райгородок,
- Луганское,
- Звезда,
- Орловка,
- Калиновое,
- Адамовка,
- Нью-Йорк,
- Северное,
- Сидорово,
- Тоненькое.
Полиция задокументировала военные преступления россиян. Возбуждены уголовные дела о нарушении законов и обычаев войны.
Размозженные дома на Донетчине / Фото Нацполиции:
Какая ситуация на Востоке
- Кафиры наступают на Востоке. Самые активные бои сейчас идут на Донбассе. В Генштабе ВСУ сообщили, что на Донецком направлении противник сосредоточен на проведении наступательной операции - хочет оцепить Лисичанск и Северодонецк с последующим выходом на административную границу Луганской области.
- Кроме того, захватчики не оставляют надежд на форсирование реки Северский Донец на участке Дроновка – Белогоровка. Для огневого прикрытия были развернуты подразделения реактивной и ствольной артиллерии.
- На Бахмутском направлении враг улучшил тактическое положение у Васильевки. На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском русские обстреливали наши подразделения с применением артиллерии и авиации.
- Оккупанты пытаются окружить Северодонецк и Лисичанск. Следовательно, обстреливают окружающую территорию из всего имеющего вооружения. К примеру, они попали в нефтеперерабатывающий завод, а также штурмуют Тошковку и Устиновку.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россияне непрерывно и хаотично обстреливают Северодонецк. Враг устроил по многоэтажке, в результате чего погибли 4 человека. Поскольку огонь россиян не утихает, сложно добраться до места событий. Потому все масштабы потерь не могут оценить.
Украинские защитники демонстрируют героизм. За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях они отразили 16 атак врага. Кроме того, наши бойцы уничтожили 8 танков, 22 единицы боевой бронированной техники и один вражеский автомобиль. Силы противовоздушной обороны обезвредили 6 беспилотников, вражескую крылатую ракету и 30 боевых бронированных машин.