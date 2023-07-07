Предатели никому не нужны: как россияне избавляются от коллаборантов в оккупации

После проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины в Кремле начали зачистку коллаборантов. То есть тех чиновников оккупационных администраций, которые в 2014 и 2022 годах, будучи гражданами Украины, перешли на сторону оккупантов. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Следуя такой кадровой стратегии, в оккупационных администрациях были на 80% произведены кадровые замены местных граждан России. Чтобы оставить иллюзию того, что "народные избранники" оккупированных территорий добровольно решили перейти на сторону России, глав оккупационных администраций не стали менять.

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Однако в так называемые "конституции" оккупационных администраций в конце 2022 года внесли изменения, значительно уменьшавшие властные полномочия предводителей. В то же время их власть над незаконными военизированными формированиями была передана в министерство обороны России.

С 2023 года на оккупированных территориях Украины начало формироваться разделение властей между местными жителями, предавшими Украину, и гражданами России, которые пошли на службу в оккупационные администрации.

Местным предателям оставили места в оккупационных администрациях, и отдали места "депутатов" в так называемых "народных советах".

В оккупационные правительства и силовые органы оккупантов были назначены граждане России, ранее занимавшие должности глав спецслужб в российских регионах.

Оккупированная часть Запорожской области

В июне 2022 года на оккупированной России части Запорожской области захватчики создали карательную службу под названием "государственная служба безопасности Запорожской области". Руководителем этой карательной организации был назначен Сергей Валентинович Ганжа.

В прошлом он являлся генералом СБУ и руководителем департамента защиты национальной государственности во времена президентства Виктора Януковича. Также Ганжа участвовал в руководстве силового разгона Майдана.

Однако после 30 января 2023 года на оккупированных территориях Украины создали полноценные управления ФСБ, которые поглотили так называемую "службу безопасности" оккупантов. "Начальником" УФСБ в оккупированной Запорожской области был назначен Александр Михайлович Гаглазов.

Он приехал в Мелитополь из Тамбовской области, где исполнял обязанности начальника УФСБ. До этого Гаглазов был первым заместителем начальника УФСБ России по Кабардино-Балкарской республике, имеющий опыт службы в управлении в центре спецназначения ФСБ.

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Оккупированная Херсонщина

На временно оккупированной россиянами части Херсонской области 13 мая 2022 года создали "государственную службу безопасности Херсонской области". Возглавил спецслужбу оккупантов Александр Григорьевич Якименко, который был руководителем управления СБУ в 2013 – 2014 годах, при Януковиче. После победы Революции Достоинства Якименко бежал в Россию.

После 30 января 2023 года "служба безопасности" оккупантов была реорганизована в УФСБ. Начальником стал Вадим Владимирович Троценко. Он переехал в Геническ из оккупированного Россией Крыма, где занимал должность заместителя начальника УФСБ. До этого Троценко служил в управлении ФСБ по Владимирской области.

Оккупированная Донецкая область

На оккупированной Россией части Донецкой области еще в 2014 году было создано "министерство государственной безопасности". В нем еще тогда работали откомандированные сотрудники ФСБ России, а также кураторы из пятого управления ФСБ.

В 2022 году МГБ фейковой республики возглавлял Георгий Валерианович Сепашвили, до 2014 года работавший заместителем начальника Славянского горотдела Управления СБУ в Донецкой области. После 30 января МГБ было реорганизовано в УФСБ. Возглавил эту спецслужбу оккупантов переехавший в Донецк из Саратовской области Олег Федорович Боломожнов. Ранее он возглавлял УФСБ республики Тива и Магаданской области.

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Оккупированная Луганская область

На оккупированной части Луганской области также создали "министерство государственной безопасности", которое возглавил офицер СБУ Леонид Пасечник. Впоследствии он стал главарем оккупационной администрации так называемой "ЛНР".

По состоянию на 2022 год, МГБ квазиреспублики возглавлял гражданин России и полковник ФСБ – Рашид Садыков. После 30 января 2023 года МГБ реорганизовали в УФСБ. Его возглавил Юрий Плодовский, которого в Луганск перевели из Карачаево-Черкесии.

Федеральная служба безопасности России – это главная карательная структура диктаторского режима Кремля, координирующая другие силовые ведомства оккупантов. После провозглашения аннексии временно оккупированных территорий Украины, в Кремле решили избавляться от предателей Украины, которые перешли на сторону России. Также Кремль начал избавляться от оккупационных элит, возникших в Луганске и Донецке с 2014 года.

Предатели никому не нужны. Такая же ситуация с кадровыми назначениями граждан России и других силовых органов оккупантов – росгвардия, следственный комитет, прокуратура, полиция.