У Бахмута россияне сменили тактику: детали от военных

Россияне уже многие месяцы не могут захватить Бахмут. Чтобы хоть как-то повлиять на это, они решили изменить тактику.

Бахмут уже стал символом несокрушимости Вооруженных Сил Украины. Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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Как россияне сменили тактику в районе Бахмута

Российские оккупанты используют новые силы личного состава, чтобы прорвать оборону наших войск. Они ежедневно несут потери и истощают свои силы.

Если взять глобально, то огромных изменений (в тактике – 24 канала) нет. Но время от времени из-за погодных условий или больших потерь россияне меняют тактику на поле боя. ЧВК "Вагнера" не использует тяжелую технику во время атак. Они больше разбиваются на небольшие группы,

– рассказал Череватый.

Этими группами враг, под прикрытием артиллерии, пытается добраться до наших передовых позиций. Однако украинские защитники видят такую активность оккупантов благодаря беспилотникам и другим средствам. Поэтому, когда россияне подходят к позициям, ВСУ открывают по ним огонь из стрелкового оружия.

Сейчас главная задача врага – постоянно давить на позиции украинских военных, чтобы истощить нашу оборону.

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Какие российские войска воюют под Бахмутом

По всему фронту, и под Бахмутом, россияне имеют конгломераты разных родов войск:

механизированные войска,

десантники,

морская пехота,

частные компании,

кадыровцы.

Их связывает то, что все они потеряли огромное количество личного состава. По словам Череватого, сейчас россияне не демонстрируют военное искусство 21 века, а просто восполняют потери и накатываются на ВСУ.

Кстати, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак говорил, что под Бахмутом враг пытается завалить ВСУ "пушечным мясом".