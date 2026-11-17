Российская оккупационная армия пытается продвигаться вперед, несмотря на большие потери личного состава и существенное ухудшение условий скрытого передвижения.

На передовой отмечаются изменения в действиях российских захватчиков, которые пытаются адаптироваться к текущим условиям ведения войны. О ситуации на линии соприкосновения и тактике противника в эфире 24 Канала рассказал командир 4-й бригады "Рубеж" майор Владимир Назаренко.

Тактика дронового мяса без прикрытия

Захватчики сохраняют количественное превосходство в живой силе, однако абсолютно обесценивают жизнь собственного личного состава. Противник делает ставку на пехотные ресурсы, пытаясь продвигаться по уже протоптанным маршрутам, что нередко напоминает действия в небольших группах для разведки боем.

Для них ресурс – это количество их одноразовых солдат, которых они фактически посылают уже не как пушечное мясо, а как "дроновое мясо" по протоптанным тропинкам, чтобы пытаться проникнуть,

– пояснил военный.

С изменением сезона действовать врагу становится все сложнее, ведь отсутствие растительности лишает оккупантов естественной маскировки. Любые попытки проникнуть через позиции оперативно раскрываются украинскими разведчиками, а сама зона боевых действий оставляет захватчикам минимум шансов на выживание и продвижение.

Почему удары по инфраструктуре врага важны?

Боевые действия продолжаются непрерывно в чрезвычайно напряженном режиме по всей линии соприкосновения. В то же время для истощения вражеского потенциала критически важны систематические удары по логистике и стратегическим сооружениям россиян, в частности по таким, как Крымский мост.

Любые удары по врагу, удары по инфраструктуре, по таким большим объектам, как Крымский мост, важны для сил обороны, важны потому, что это еще один шаг к уничтожению оккупанта,

– отметил Назаренко.

По мнению спикера, приближение победы заключается в ежедневном методичном уничтожении вражеских сил и средств. Настоящий долгосрочный мир наступит исключительно при условии лишения Кремля возможности вести захватническую политику в отношении других народов.

Что происходит на фронте в настоящее время?

Ситуация на передовой зависит от погодных факторов, ведь при сильном похолоданием на фронте е маскировка передвижений затрудняется для обеих сторон. В то же время украинские подразделения сосредоточены на уничтожении вражеской логистики в тылу, нанося системные и е удачные удары сил обороны ы по ключевым объектам агрессора.



Кроме того, по данным Генерального штаба ВСУ, самыми горячими направлениями остаются восточные участки фронта, где противник ежесуточно осуществляет десятки штурмовых действий. Несмотря на постоянное давление пехоты захватчиков, украинские воины ослабляют наступательный потенциал россиян, нанося оккупационной армии ощутимые потери в живой силе и технике.