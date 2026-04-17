Возможно, это затишье перед бурей, – офицер "Рубежа" рассказал об изменениях тактики оккупантов

Россияне на фронте продолжают прибегать к инфильтрации, которая остается актуальной с лета 2025 года. Однако с появлением зеленых насаждений действия врага могут измениться.

Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк рассказал 24 Каналу, что когда появится "зеленка", отслеживать врага будет гораздо сложнее. Однако дальнейшее движение россиян будет упираться в логистику, которую враг так и не сумел наладить для своих инфильтрационных групп.

Изменилась ли интенсивность штурмов россиян?

"Россияне могут получить определенный успех, засев в какой-то точке накопления на "зеленке", и оттуда пытаться продвигаться дальше. Однако они или будут натыкаться на наши подразделения, которые будут их уничтожать или возьмут в плен. Или они без еды, воды, боеприпасов будут находиться там 1 – 2 недели и уже потом обессиленные сдадутся в плен", – отметил офицер бригады "Рубеж".

Такие случаи периодически происходят, и с появлением зеленых насаждений их будет гораздо больше. И это, по его словам, является проблемой.

По интенсивности штурмовых действий противника, то в последние недели в зоне ответственности бригады "Рубеж" не наблюдалось значительного усиления штормов оккупантов.

В то же время враг меняет тактику. Это могут быть или классические пехотные штурмы или штурмы на мотоциклах. Осуществлять врагу такие маневры позволяет довольно сухая погода, благодаря которой он может передвигаться по дорогам, полям,

– подчеркнул Черняк.

В общем мотоциклы – это чрезвычайно эффективное средство. Россияне передвигаются на них довольно быстро. Им нужно влететь в ближайшую посадку на линии боевого соприкосновения, которая контролируется Силами обороны. После этого, по его словам, можно считать, что они выполнили свою первоочередную задачу – добрались вплотную к украинским позициям. А дальше начинается долгий и нудный процесс их обнаружения и дальнейшей ликвидации.

Поэтому очень важно, чтобы аэроразведка выявляла заранее попытки выезда оккупантов, потому что, ну, двигаются они довольно мобильно и на большой скорости. Тогда FPV-подразделения, которые отвечают за ликвидацию таких групп, были вовремя предупреждены и сразу будут наносить огневое поражение.

Обратите внимание! Офицер отделения коммуникаций 148 ОАБр 8 корпуса ДШВ Сергей Колесниченко отметил, что враг использует малые штурмовые группы под прикрытием FPV-дронов и артиллерии, осуществляя периодически контратаки. Однако эти движения оккупантов не имеют системного характера и не позволяют им перехватить инициативу. По мнению Колесниченко, враг "не имеет достаточных ресурсов для масштабного развития успеха".

FPV-пилоты чрезвычайно эффективно уничтожают врага, как заметил офицер, еще на самом подъезде во время попыток таких наступательных действий. Хотя, конечно же, бесспорно доезжать они могут много куда.

Однако говорить о том, что отсутствие усиления интенсивности боевых действий связано с тем, что у россиян не хватает живой силы, не совсем верно.

Возможно это затишье перед бурей. Однако планов россиян, к сожалению, мы не знаем,

– предположил Владимир Черняк.

В то же время для россиян не проблема набрать личный состав для штурмов. Там люди сами охотно подписывают контракт, в частности те, кто находился в местах лишения свободы. Однако не надо считать, что у них заканчиваются солдаты и их уже не будет, ведь это абсолютно невозможно.

Как присоединиться к сбору на НРК для медицинской эвакуации?

Бригада "Рубеж" проводит сбор на наземный роботизированный комплекс (НРК) для медицинской эвакуации.

По словам Владимира Черняка, НРК в подразделениях бригады "Рубеж" показали себя чрезвычайно эффективно. Они закрывают очень много задач, в частности логистику, огневое поражение противника и, что чрезвычайно важно, эвакуацию раненых там, где это возможно осуществить именно НРК.

