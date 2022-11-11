Россияне экстренно бегут из Херсона и увеличили количество "Калибров" в море, – ОК "Юг"

Войска оккупантов экстренно упаковываются в плавсредства и пытаются бежать из Херсона. В то же время Россия вывела в Черное море два ракетоносца из 16 "Калибрамы".

Ситуация в операционной зоне на южнобугском направлении остается стабильно напряженной, но контролируется Силами обороны Украины.

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Оккупанты пытаются бежать из Херсона

Украинские военные продолжают продвигаться по линии фронта поближе к левому берегу Днепра.

Вражеское войско экстренно упаковывается в плавсредства, которые кажутся пригодными для переправы и пытаются спастись бегством.

– отметили в ОК "Юг".

Враг увеличил количество "Калибров" в море

В Черном море продолжают маневрировать 17 русских кораблей.

На боевое дежурство выведены 2 ракетоносителя с шестнадцатью "Калибрами",

– сообщили военные.

В командовании добавили, что враг намекает, что готов отомстить за "неудобные сложные решения" по Херсонщине, до которых он был доведен.

Поэтому вероятны повторы массированных ракетно-дроновых обстрелов по всей территории Украины. Кроме того, оккупанты заменяли большие площади, здания, объекты, важные в социальном обеспечении гуманитарных потребностей мирного населения. Людей просят быть максимально осторожными.

Россияне понесли очередные потери

Украинская авиация нанесла врагу 2 удара по местам размещения живой силы и техники. Оккупанты потеряли 50 бойцов. Силы обороны ликвидировали вражеские танки, самоходную гаубицу "Мста-С" и другую бронетехнику.

Что происходит на Херсонщине: последние новости

В России 9 ноября заявили, что уводят свои войска из Херсона, а ВСУ начали активнее продвигаться по области.

Только за сутки наши защитники освободили от оккупантов из 12 населенных пунктов региона, а с 1 октября прошли на 36,5 километра на Херсонском направлении.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что россияне смогут покинуть город как можно скорее через неделю.

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