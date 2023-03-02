Крым уязвим, – военный аналитик сказал, почему россияне эвакуируют свои семьи с полуострова

Российские военные, которые дислоцируются в Перевальном, что в оккупированном Крыму, начали отправлять свои семьи обратно в Россию. Так, они прекрасно понимают, насколько полуостров уязвим.

Иногда гражданским может казаться, что Крым является мощной крепостью, но это не так. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный аналитик и офицер запаса Армии обороны Израиля Игаль Левин.

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Украина уже реализует планы по деоккупации Юга

Крым безумно уязвим. Его можно изолировать и с полуострова превратить в остров, как в конце концов и будет. Украина сейчас реализует свои планы по деоккупации Юга,

– заметил Левин.

По его мнению, эта операция началась еще в прошлом году и продолжается сейчас. Она глобальная и многоуровневая, поскольку деоккупация Юга это и освобождение Крыма.

Оккупанты пытаются спасти свои семьи в Крыму

Кроме того, российский генштаб прекрасно понимает, что у Украины есть план по деоккупации полуострова. Следовательно, понимая уязвимость своих сил там и полуострова в целом российские захватчики пытаются обезопасить свои семьи.

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"Россияне прекрасно знают, что военные операции могут продолжаться долго, как вот деоккупация острова Змеиный продолжалась около 2 месяцев или освобождение Херсона, которое началось еще летом, а завершилось в конце осени – начале зимы. А могут происходить мгновенно – за считанные дни, как это происходило с Харьковской областью, в частности, Балаклеей и Изюмом", – отметил военный аналитик.

В последнее время россиянам в Крыму неспокойно