Произошло в Курской области: Стерненко показал новую казнь украинских военнопленных

Российская армия продолжает совершать военные преступления в отношении украинцев. Оккупанты снова казнили как минимум двух украинских военнопленных.

Это произошло в Курской области России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал блогера и волонтера Сергея Стерненко.

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Что известно о новой казни украинских пленных россиянами

Стерненко отметил, что это очередное военное преступление захватчиков произошло сегодня, 11 ноября, в Курской области, где проводят операцию Вооруженные Силы Украины.

Волонтер отметил, что видео с казнью наших защитников ему предоставили наши военнослужащие.

На кадрах можно увидеть, как россияне в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинцев.



Россияне расстреляли 2 украинских военнопленных в Курской области / Скриншот 24 Канала

По этическим соображениям 24 Канал не может показать видео, опубликованное Сергеем Стерненко. Видео содержит кадры жестокости. Не рекомендуется к просмотру людям с чувствительной психикой и несовершеннолетним, 18+.

К слову, только недавно стало известно, что российские захватчики казнили украинского военнопленного на одном из участков фронта. За дело уже взялись прокуроры, которые выясняют точное время и место этого преступления.